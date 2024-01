Warum HPE Juniper Networks übernehmen will

Auswirkungen des HPE-Juniper-Deals auf die Sicherheit

Von John Grady

Einer der übersehenen Aspekte des HPE-Juniper-Geschäfts sind die Auswirkungen auf die Sicherheit. Zwar war das Netzwerk der Hauptgrund für den Abschluss, aber HPE-CEO Antonio Neri und Juniper-CEO Rami Rahim wiesen darauf hin, dass auch die Sicherheit ein wichtiger Teil der Wettbewerbsthese ist. Und das ist auch gut so, denn Konvergenz ist weiterhin ein wichtiger Trend, der diese beiden Bereiche miteinander verbindet.

Juniper hat in den letzten Jahren zweifelsohne Fortschritte bei der Modernisierung seines Sicherheitsportfolios gemacht. Seine Vision von Connected Security hat dazu geführt, dass das Unternehmen mit Security Director Cloud und Secure Edge in den SASE-Markt eingetreten ist und einen innovativen Ansatz zur Durchsetzung von Richtlinien für das Bedrohungsmanagement auf Switches und Access Points im gesamten Netzwerk verfolgt. Allerdings ist das Expansionstempo eher methodisch. Auf Seiten von HPE hat die Übernahme von Axis Security die SASE-Pläne ebenfalls beschleunigt.

Es scheint eine Möglichkeit zu geben, die fortschrittlichere, in die Cloud integrierte Axis-Plattform für Edge-Services mit den traditionellen Juniper-Angeboten für Zweigstellen und Data Center für einen Ende-zu-Ende-Ansatz zu kombinieren. Allerdings könnte die Stärke von Juniper in diesem Bereich zu Schwierigkeiten führen. Während andere Anbieter nur Lippenbekenntnisse zur zentralisierten Verwaltung abgegeben haben, hat Juniper in die Security Director Cloud investiert. Um den vollen Wert von Juniper und Axis zu realisieren, muss das Backend vereinheitlicht werden.

Darüber hinaus erklärten die Führungskräfte, dass sie GreenLake als Plattform für die Bereitstellung von Netzwerkservices als Kernkompetenz nach Abschluss der Übernahme sehen. Sicherheit muss ein Teil dieser Geschichte sein und erfordert Investitionen zur Abrundung des Portfolios.

Cloud-Sicherheit bleibt für viele Unternehmen ein zentrales Thema, wobei Multi-Cloud-Sicherheit, Posture Management und die Sicherung von Kubernetes-Umgebungen oft ganz oben auf der Liste stehen. Dies spiegelt sich in den jüngsten Übernahmen von Valtix und Isovalent durch Cisco wider. Juniper hat hier einige Angebote, braucht aber mehr, um langfristig um die Führungsposition in diesem Bereich zu kämpfen.

Letztendlich sagt HPE die richtigen Dinge in Bezug auf Sicherheit, muss aber seine Absichten unter Beweis stellen.

Aufgrund der langen Zeitspanne, die bis zum Abschluss dieses Geschäfts vergeht, werden Sicherheitsexperten möglicherweise noch eine Weile keine Antworten erhalten. Sowohl Axis als auch Juniper haben in den letzten Jahren eine Menge Innovationen hervorgebracht; ob und wie sich dies in Zukunft ändern wird, könnte Aufschluss darüber geben, welche Richtung HPE einschlagen wird. Im Großen und Ganzen sollte dies für Juniper, Axis und HPE-Kunden positiv sein.