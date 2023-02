Das bieten Ihnen die SD-WAN-Labore der Anbieter

In den letzten Jahren hat sich der Markt für softwaredefiniertes WAN enorm verändert. In einem rasanten Zyklus der Marktkonsolidierung haben führende Netzwerkanbieter Startups und deren bahnbrechende Produkte aufgekauft und sie in ein Menü produktionsfähiger Services verwandelt.

Viele etablierte Netzwerkanbieter bieten jetzt SD-WAN an, aber das bedeutet nicht, dass die Edge-Technologie einfach ohne Rücksicht auf die zugrunde liegende Architektur implementiert werden kann. Um herauszufinden, ob SD-WAN das Richtige für Ihr Unternehmen ist, müssen Sie selbst Hand anlegen. Denn jede Umgebung ist einzigartig und weist unterschiedliche Topologien oder funktionale Elemente auf, die es zu verstehen gilt, zum Beispiel Firewalls, Router und allgemeine Konnektivitätsprobleme.

Ein SD-WAN ist zwar ein Overlay für ein bestehendes WAN, das eine virtuelle Control Plane für die Weitverkehrskommunikation bereitstellt, aber es lässt sich nicht einfach einstecken. Die Anbieter sind sich dieser Komplexität bewusst und bieten SD-WAN-Labore an, in denen Netzwerkadministratoren die Architekturen zunächst erlernen und testen können, oft in einer virtuellen Sandbox.

Zusätzlich zu den SD-WAN-Labs bieten die meisten Anbieter Tutorials und Vorlagen an, die Netzwerkmitarbeitern helfen, sich mit der Technologie vertraut zu machen. Durch die Tutorials und Labs erhalten die Entwickler ein kritisches Verständnis der Umgebung, einschließlich der Konfigurationsregeln, Best Practices, APIs und sogar CLI-Funktionen.

Werfen wir einen Blick auf einige der führenden SD-WAN-Produkte auf dem Markt und was ihre Labs zu bieten haben.

Cisco Die Übernahmen von Cisco in den letzten Jahren haben es dem Unternehmen ermöglicht, seine SD-WAN-Strategie voranzutreiben und den Anbieter mit einem der umfangreichsten SD-WAN-Portfolios an die Spitze des Feldes zu bringen. Die SD-WAN-Optionen von Cisco sind zahlreich, wobei sowohl Viptela- als auch Meraki-Produkte die virtuellen Funktionen bereitstellen. Die folgenden Tools sind alle Teil des Cisco-Angebots: vEdge, ein Cloud-basierter Software-Router

vManage, die REST-API von Cisco

vBond, das die Edge-Geräte initiiert

vSmart, eine intelligente Control Plane Cisco bietet SD-WAN API Learning Labs an, eine Reihe von Online-Sitzungen, die SD-WAN im Zusammenhang mit der REST-API, Postman, Python und sogar der Entwicklung von SD-WAN-Anwendungen behandeln. Cisco verfügt auch über eine Online-Sandbox, die seine Emulated Virtual Environment Next Generation (EVE-NG) nutzt, um eine vollständige SD-WAN-Umgebung zu replizieren, in der Entwickler ihre Anwendungen entwickeln und testen können.

VMware Die SD-WAN-Strategie von VMware stützt sich auf Secure Access Service Edge (SASE), das SD-WAN, VPN und andere Technologien in einer einzigen Edge-Funktion kombiniert, die sowohl die Kommunikation als auch die Sicherheit abdeckt. Der VMware-Service umfasst VMware SD-WAN Gateway, SD-WAN Edge, SD-WAN Orchestrator und SD-WAN Client. VMware bietet ein Online-Labor an, in dem Kunden die Funktionen der verschiedenen VMware-Produkte testen können. Die praktische Erfahrung beginnt mit dem Modul Getting started with SD-WAN, einer 2:45 stündigen Sitzung, in der Netzwerk-Teams die Funktionen von VMware testen können.

Juniper Die Übernahme von Mist durch Juniper hat dazu beigetragen, ihr SD-WAN-Angebot als KI-gesteuert zu positionieren. Darüber hinaus hat die Übernahme von Apstra durch Juniper eine bessere Software-Automatisierung über eine Netzwerk-Plattform ermöglicht. Juniper-Kunden können sich die SD-WAN-Funktionen des Anbieters über eine Online-Testfunktion ansehen, bei der Juniper Demos von Funktionen wie Full Stack Branch, MSP Dashboard, WAN Assurance und anderen Features anbietet.

Aruba (HPE) Aruba bindet seine SD-WAN-Fähigkeiten in eine SASE-Strategie ein, die durch die Aruba EdgeConnect SD-WAN Fabric verbunden ist. Diese Strategie wurde mit der Übernahme von Silver Peak durch HPE/Aruba gefestigt. EdgeConnect bietet eine einheitliche SD-WAN-Fabric über dedizierte EdgeConnect-Geräte. Im Gegensatz zu anderen Anbietern, die dedizierte Laborfunktionen und Sandboxen bereitstellen, bietet Aruba über sein YouTube-Konto eine Reihe kostenloser Videos zum Thema SD-Branch from Scratch an. Die Serie von neun Videos führt die Benutzer durch die verschiedenen Funktionalitäten.

Lancom Systems Der deutsche Netzwerkspezialist Lancom fasst die Verwaltung von SD-WAN, LAN, WLAN und Sicherheitsfunktionen in der Lancom Management Cloud (LMC) zusammen. Dafür bietet Lancom einen Demozugang an, mit dem man sich Demo-Projekte anzuschauen und einen Eindruck von der LMC zu verschaffen kann. Auch Änderungen an der Konfiguration sind möglich. Besitzer von Lancom-Geräten, die ein größeres eigenes Projekt planen, können einen speziellen Demo-Zugang anfordern. Damit lässt sich dann das Projekt testen und konfigurieren