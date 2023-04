Enterprise-Netzwerkteams müssen eine Ausschreibung (Request for Proposal, RFP) für ein Software-defined WAN (SD-WAN) erstellen, um angesichts der Vielzahl an Funktionen für SD-WAN-Produkte die Anbieter und Service-Provider zur Transparenz zu zwingen.

In diesem Artikel beschäftigen wir uns mit den Elementen, die Sie bei einem SD-WAN RFP berücksichtigen sollten.

Die häufigste Frage bei der Beschaffung ist, ob Sie SD-WAN von einem Anbieter oder einem Service-Provider kaufen sollten. Im Wesentlichen geht es dabei um einen Do-It-Yourself-Ansatz (DIY SD-WAN) versus Managed SD-WAN. Der Unterschied ist, ob Sie einen zentralen Anlaufpunkt für alle Aspekte, etwa Customer Premises Equipment (CPE) und Netzwerkkonnektivität, benötigen.

Noch vor wenigen Jahren griffen IT-Teams typischerweise auf den Telekommunikations- oder virtuellen Netzwerkbetreiber als WAN-Provider zurück, wobei die Edge-Geräte von einem Networking-Anbieter stammten, etwa Cisco oder Juniper.

2020 und in den Folgejahren wird sich die Landschaft ändern und ein Anbietermodell etablieren. Hierbei gilt die Hauptüberlegung nicht der eigentlichen Konnektivität. Wenn Ihr Unternehmen einen Service-Provider in Betracht zieht, sollte sich die Ausschreibung für ein Managed SD-WAN mit den spezifischen Plattformen befassen, auf denen das eine oder andere Top-Angebot basiert.

Wenn Ihr SD-WAN RFP an Netzwerk-Service-Provider geschickt wird, muss der Schwerpunkt ihrer Beziehungen zu Anbietern umfassend und verständlich dargelegt werden. In einigen Fällen werden Provider mit mehreren Anbietern zusammenarbeiten, in anderen wiederum werden Anbieter spezifische Leistungen offerieren. Es ist wichtig, die Erfahrung des Providers richtig einzuschätzen, insbesondere wenn es um Managed Services geht, da diese häufig professionelle Dienste enthalten.

Kosteneinsparungen

Ein wesentlicher Vorteil im Zusammenhang mit SD-WAN sind deutliche Kosteneinsparungen. Beim Umstieg von MPLS-Netzwerken erwarten IT-Teams ein bestimmtes Maß an Kostenreduktion. Hier gilt es vor allem, zu berücksichtigen, wie diese Kosteneinsparungen erreicht werden, denn viele Optionen nutzen zu diesem Zweck preiswerte ISP-Services.

Die Kostenfrage in Verbindung mit SD-WAN ist häufig nicht ganz so klar. Zum Beispiel können IT-Teams eine Reduktion der Total Cost of Ownership (TCO) mit einem Single Box Provisioning für Sicherheit, WAN-Optimierung und WAN-Konnektivität erzielen. In einem SD-WAN RFP müssen IT-Teams die ISP-Konnektivität, dazugehörige Service-Level und die Traffic Performance analysieren.