In 5 Schritten von MPLS zu SD-WAN migrieren

Im Laufe der letzten Jahre hat es bei der Bereitstellung von Software-defined WAN (SD-WAN) eine Änderung gegeben, auf welche Weise Unternehmen den Umstieg von MPLS auf SD-WAN angehen. Die entscheidende Frage dreht sich zunehmend weniger darum, ob SD-WAN eingeführt werden soll, sondern immer mehr darum, wie sich die Migration zu SD-WAN bewältigen lässt.

Nach Bewertung der verfügbaren SD-WAN-Optionen – vorzugsweise auf Basis von Gesprächen mit Beratern – müssen die Organisationen aber noch die praktischen Schritte für den Umstieg von MPLS in Angriff nehmen. Im Folgenden finden Sie einige der weniger offensichtlichen Maßnahmen, die es zu beachten gilt, wenn Sie einen reibungslosen Übergang von MPLS zu SD-WAN sicherstellen wollen.

Es kann auch vorkommen, dass ausländische Carrier lediglich eine Version des Vertrags in ihrer jeweiligen Landessprache zur Verfügung stellen. Sollte dies der Fall sein, engagieren Sie wenn nötig einen professionellen Übersetzer. Die Mühe lohnt sich. Quintessenz: Unternehmen Sie was immer erforderlich ist, um möglichst frühzeitig den MPLS-Vertrag in die Hände zu bekommen.

Bei der Migration von MPLS auf SD-WAN müssen Sie zunächst einige Grundlagen von MPLS-Verträgen verstehen. Bei MPLS-Verträgen gelten normalerweise mehrjährige Laufzeiten – in der Regel drei Jahre, manchmal aber auch 5 oder7 Jahre. Der Preis für den Service umfasst eine MPLS- Port - und eine Local-Loop-Gebühr. Die MPLS-Port-Gebühr fällt für die eigentlichen MPLS-Services an, während die Gebühr für den Local Loop das Leasing der Infrastruktur von den lokalen Carriern abdeckt. Service Level Agreements ( SLA ) und Kündigungsklauseln sind im Vertrag festgehalten.

Idealerweise sind Sie in der Lage, den Umstieg von MPLS auf SD-WAN zeitlich in die Phase zu legen, wenn der MPLS-Vertrag ausläuft. Falls dies nicht möglich ist oder Sie die Flexibilität benötigen – beispielsweise um Zeit für die Installation der Internetleitungen zu haben –, stehen Ihnen eventuell andere Optionen offen. MPLS-Provider erlauben oft, auf monatlich kündbare Verträge umzusteigen, wenn Sie dies zu Beginn vertraglich vereinbart haben.

Trotz aller Diskussionen über die Abschaffung von MPLS im Unternehmens-WAN benötigen Sie in manchen Fällen ein SLA-gesichertes Backbone oder zusätzliche Leitungen, um eine zuverlässige Leistung zu gewährleisten. Es gibt zwar keine feste Regel dafür, wann Sie ein privates Backbone in Betracht ziehen sollten, aber ein guter Richtwert ist, wenn die Latenz zu Ihrem Data Center 180 bis 190 Millisekunden überschreitet.

5. Bestellen Sie Internetleitungen so schnell wie möglich

Es kann nicht oft genug gesagt werden: Wenn Sie von MPLS auf SD-WAN umsteigen, bestellen Sie die Internetleitungen rechtzeitig vor dem Umstellungstag. Es stimmt, dass SD-WAN schneller als MPLS bereitgestellt werden kann, doch lassen Sie sich nicht täuschen – das gilt im Vergleich mit kostengünstigen Breitbandverbindungen. Für einen hochqualitativen, dedizierten Internetzugang benötigen Sie die richtige Glasfaser, und die Suche nach einem entsprechenden Anbieter kann fast genauso lange dauern wie die Einrichtung von MPLS.

Die Auswirkungen einer längeren Wartezeit können Unternehmen kalt erwischen. Einem meiner Fortune-100-Kunden riet ich, sich bei seinem Internet-Service-Provider (ISP) frühzeitig um die Installationen zu kümmern. Doch er wartete ab und als die MPLS-Migration anstand, gab es keinen Internetzugang. Das Ergebnis: Am Ende zahlte der Kunde 250.000 US-Dollar mehr an MPLS-Gebühren, während er darauf wartete, dass Glasfaserkabel an den zahlreichen Standorten seines Unternehmens verlegt wurden.

Abbildung 2: Beispiel für einen Minimum Point of Entry (MPOE).

Nachdem Ihre Entscheidung für die SD-WAN-Internetanbindung gefallen ist, erteilen Sie den Auftrag. Veranschlagen Sie mindestens zehn bis zwölf Wochen für die Installation der Internetleitungen. Sie müssen für jeden Standort den Minimum Point of Entry (MPOE) ermitteln. Das ist der Übergabepunkt, an dem die Kabel des Telekommunikations-Providers von außen in ein Gebäude hineinführen oder es passieren. Dabei handelt es sich häufig um einen Kasten außen am Gebäude oder auch im Keller. Innerhalb des Gebäudes ist diese Schnittstelle üblicherweise als kleinere oder größere Box oder als Schaltschrank ausgeführt.