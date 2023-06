MPLS und SD-WAN werden den Anforderungen nicht gerecht

Ein Umbruch im Netzwerkbereich, der sich alle zehn bis elf Jahre vollzieht, war die Einführung von Multiprotocol Label Switching (MPLS) im Jahr 2000. Ein weiterer Wendepunkt in der Branche wird die bestehenden Edge-Technologien durchbrechen – nicht nur MPLS, sondern auch seine allgemein anerkannte Weiterentwicklung, das Software-defined Wide Area Networking (SD-WAN), so die Studie 2023 State of Network Edge von Graphiant.

Die Studie wurde im Auftrag der Next Generation Edge Services von Eleven Research durchgeführt, das 200 Netzwerkarchitekten und Netzwerkadministratoren aus großen Unternehmen in Nordamerika befragte. Bei den Befragten handelte es sich um Senior-, Director-, Vice-President- und C-Level-IT-Manager. Eleven Research wählte Teilnehmer aus, die mindestens 50 Prozent ihrer Zeit mit dem Design, der Bereitstellung und der Verwaltung des Network Edge verbringen.

Zu den wichtigsten Ergebnissen der Umfrage gehört, dass vor drei Jahren die Konnektivität des Unternehmens das Hauptziel der Unternehmen war. Heute haben sich jedoch die Cloud-Konnektivität und die Anbindung an Partner und Kunden als starke Nebenziele herauskristallisiert. Die Unternehmen gehen davon aus, dass diese drei Anwendungsfälle in drei Jahren die gleiche Bedeutung haben werden.

Die Umfrageteilnehmer nannten drei wichtige Anwendungsfälle:

Die Konnektivität von Unternehmen hat sich in den letzten Jahren verändert, da die Zahl der Außendienstmitarbeiter und Außenbüros stark zugenommen hat.

Das Internet der Dinge, die Cloud-Konnektivität ist der zweite Anwendungsfall, der die Möglichkeiten von Unternehmen ausweitet.

Die digitale Transformation und die Dienstleistungswirtschaft, die Unternehmen dazu zwingen, sich häufiger mit Kunden und Partnern zu verbinden.

Die Umfrage zeigte jedoch auch, dass die Unternehmen mit MPLS und SD-WAN für diese neuen Anwendungsfälle nicht zufrieden sind. Netzwerkarchitekten bewerteten MPLS mit den Noten D- bis F und SD-WAN mit C bis D- auf einer US-Schulnotenskala von A bis F. Multi-Cloud-Lösungen erhielten dagegen durchgängig die Note F. Bewertet wurden zum Beispiel Skalierbarkeit, Performance, Sicherheit, Agilität und Kosten.

Graphiant stellte fest, dass SD-WAN es den Unternehmen zwar ermöglichte, WANs viel schneller und kostengünstiger aufzubauen – durch die Kombination von schnellem, zuverlässigem und sicherem MPLS-Verkehr mit preiswerterer und einfacher einzurichtender öffentlicher Internetbandbreite –, dass aber die Unternehmensnetzwerke sowohl MPLS als auch SD-WAN entwachsen sind.

Das Unternehmen fügte hinzu, dass MPLS aufgrund seiner Kosten und mangelnden Agilität seit Jahren auf dem Rückzug ist und dass SD-WAN im Betrieb einfach nicht auf das hohe Volumen an Tunneln skaliert werden kann, das moderne Unternehmensnetzwerke benötigen. "Diese neuen Anwendungsfälle sind für MPLS und SD-WAN schwierig", meint Robert Spangler, Senior Netzwerk Engineer bei Ballad Health. „MPLS ist zu langsam bereitzustellen und zu ändern - und viel zu teuer. SD-WAN kann diese Anzahl von Tunneln nicht bewältigen.“

Angesichts des Scheiterns von MPLS und SD-WAN wenden sich die Unternehmen dem Network as a Service ( ) zu.

Die Umfrage ergab, dass viele Aspekte der Unternehmensinformatik bereits zu As a Service übergegangen sind. Zum Beispiel haben fast alle Unternehmen Software as a Service (SaaS) als Standard übernommen: 97 Prozent gaben an, dass sie SaaS wegen der schnellen Veränderungen am Network Edge schätzen. 81 Prozent sagten das Gleiche über Storage as a Service, wie Box und Dropbox, und 61 Prozent über Compute as a Service.

Sieben von acht Befragten gaben an, dass Kunden/Partner- und Multi-Cloud-Konnektivität beim Aufbau von Network Edge berücksichtigt wurden.

Graphiant schließt mit dem Hinweis, dass die Umfrageergebnisse auch zeigen, dass der Übergang zu einem neuen Modell, bei dem Unternehmen das Netzwerk konsumieren, anstatt maßgeschneiderte Netzwerke aufzubauen, bahnbrechend und für moderne Unternehmen unumgänglich ist.