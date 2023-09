SD-WAN- vs. MPLS-Kosten: So rechnen Sie richtig

Für die meisten Unternehmen, die über ein umfangreiches MPLS-basiertes WAN verfügen, kann die Einführung eines softwaredefinierten WAN (SD-WAN) und die Neubewertung der Art und Weise, wie der WAN-Verkehr geleitet wird, zu erheblichen Einsparungen bei den künftigen Ausgaben führen.

Der Zweck eines WAN besteht darin, Benutzer an einem Standort mit Ressourcen zu verbinden, die sich nicht an dort Vorort befinden. Vor Jahren bedeutete diese Konnektivität vor allem die Verbindung von Standorten mit Anwendungen und Speicher, die von Rechenzentren des Unternehmens bereitgestellt wurden. Dieselben Rechenzentren boten auch Zugang zum Internet.

In jüngerer Zeit bedeutet die Verlagerung zu SaaS und Cloud jedoch, dass es beim WAN-Verkehr nicht mehr nur um die Nutzung interner Ressourcen geht. Stattdessen verlagerte sich der WAN-Verkehr durch die Nutzung von Cloud-Frameworks von innen nach außen zu Unternehmensressourcen. Darüber hinaus hat sich der Netzwerkverkehr sogar von außen nach innen verschoben, da Remote-Mitarbeiter auf die verbleibenden Ressourcen vor Ort zugreifen. Der größte Teil des WAN-Verkehrs findet nun außerhalb der traditionellen Netzwerkgrenzen des Unternehmens statt.

Da sich der Netzwerkverkehr auf standortferne Ressourcen verlagert hat und die Zahl der Remote-Mitarbeiter stark gestiegen ist, müssen sich Unternehmen die Frage stellen: Brauchen wir noch ein WAN? Und wenn ja, wofür?

Selbst wenn Unternehmen Workloads zu schnell auf IaaS verlagert haben und sie wieder in lokale Rechenzentren zurückbringen, arbeiten viele Endbenutzer mit Anwendungen und Daten, die in der Cloud laufen. Daher würde ein direkter Internetzugang von jedem Standort zum Netzwerk eines Cloud-Anbieters wahrscheinlich die beste Leistung bieten. Das erfordert auch keine zusätzlichen WAN-Trips für den Netzwerkverkehr. Ein WAN ist jedoch immer noch eine gute Idee für den Rest der Unternehmensarbeit, die in Rechenzentren (im Durchschnitt immer noch bis zu 40 Prozent) oder in anderen Niederlassungen stattfindet.

Unternehmen, die ein WAN benötigen, sollten sich fragen: Ist MPLS immer noch die beste Wahl für das WAN, das wir jetzt und im nächsten Jahrzehnt benötigen? MPLS-Netzwerke schneiden in Bezug auf Paketverluste, Latenz und Jitter immer noch besser ab als das Internet. Aber die Internetdienste haben sich in den letzten zehn Jahren stark weiterentwickelt. Die Antwort könnte also auf die Kosten hinauslaufen: Können wir Geld sparen, wenn wir MPLS aufgeben und zu SD-WAN wechseln?

Ist MPLS teurer als SD-WAN?

Ob ein Unternehmen durch die Umstellung auf SD-WAN Geld sparen kann, ist kompliziert zu berechnen.

Die Berechnungen reichen von den Kosten pro Standort und den Gesamtkosten des SD-WAN-Dienstes bis hin zu den Arbeitskosten für das Netzwerkpersonal. Die Kostenberechnungen werden jedoch von Überlegungen zur Konnektivität dominiert, wie zum Beispiel den folgenden:

MPLS- und Internet-Tarife.

Die Anzahl der Verbindungen an jedem Standort.

Die Anzahl der umgestellten WAN-Standorte.

Bei der Verwendung eines Kostenanalysemodells ist der Kostenvergleich SD-WAN vs. MPLS jedoch keine Entweder-Oder-Entscheidung. Unternehmen, die SD-WAN und die damit verbundenen Kosten in Betracht ziehen, beabsichtigen häufig, MPLS in ihrer Architektur beizubehalten. In der Regel überlagern die Unternehmen in diesen Fällen ihr bestehendes MPLS-WAN mit SD-WAN und verstärken Internetdiensten an jedem Standort.

Die meisten Unternehmen planen, den an die Cloud gebundenen Datenverkehr über lokale Internet-Breakout-Funktionen in das SD-WAN zu leiten. Dadurch, dass solche Pakete nicht über MPLS-Verbindungen übertragen werden, lässt sich die vorhandene MPLS-Bandbreite noch jahrelang nutzen oder sogar herabstufen. An kleineren Standorten könnte man MPLS entfernen, und an neuen Standorten würde es nur dann hinzugefügt, wenn dafür ein besonderer Bedarf besteht.

Angesichts dieser Informationen ist es kompliziert, herauszufinden, ab wann ein SD-WAN Geld spart, das auf MPLS und dem Internet aufbaut. Der größte entscheidende Faktor ist der MPLS-Aufschlag. Wie viel mehr kostet MPLS bei einer bestimmten Bandbreite im Vergleich zu Business-Internet mit Service Level Agreements (SLA) bei derselben Bandbreite?

Beispiel: Zu einem bestimmten Zeitpunkt liegt der MPLS-Aufschlag im Durchschnitt bei etwa 90 Prozent. Das heißt, MPLS würde 190 Prozent dessen kosten, was für das Geschäftskundeninternet bei derselben MBit/s-Leistung anfallen würde. Und die Verfügbarkeit und Qualität von Privatkundenbreitband machte es zu einer interessanten Option für Unternehmen mit kleinen Niederlassungen. Außerdem ist es im Vergleich zu MPLS auf einer Pro-MBit/s-Basis wesentlich kostengünstiger.

Mehr Standorte bedeuten schnellere Einsparungen. Weniger MPLS bedeutete schneller größere Einsparungen.

Die meisten Unternehmen konzipieren ein zukünftiges WAN, in dem ein typischer Standort über eine MPLS-Verbindung verfügt, die auf die aktuelle Geschwindigkeit begrenzt ist. Außerdem gibt es zwei Internetverbindungen, um den Cloud-Datenverkehr, den weniger anspruchsvollen internen Datenverkehr und die wachsende Nachfrage zu bewältigen. Bei dieser Konstellation (und unter der Annahme, dass mehr als 20 Standorte migriert werden) würden die Unternehmen in der Regel innerhalb des ersten Jahres des Plans Einsparungen erzielen, verglichen mit der Bewältigung des Wachstums durch eine Vergrößerung der MPLS-Verbindungen. Mehr Standorte bedeuten schnellere Einsparungen. Weniger MPLS bedeutete schneller größere Einsparungen.

Zusätzlich zu den geringeren Ausgaben würden die Benutzer an diesen Standorten in der Regel eine bessere Leistung für Cloud-Anwendungen sehen, die die Daten nicht mehr zum Rechenzentrum transportiert werden müssen. Außerdem gibt es an den Standorten in der Regel weniger Ausfälle oder WAN-Störungen, da sie über mehrere aktive Verbindungen verfügen und nicht nur über eine.