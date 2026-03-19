Jitter ist eine Untermessung der Latenz. Alle Pakete, die durch ein Netzwerk laufen, erfahren eine gewisse Verzögerung. Aber diese Verzögerungen sind nicht immer einheitlich. Einige Übertragungen dauern länger als andere. Der Jitter spiegelt den Unterschied zwischen diesen Verzögerungen wider.

Während eine geringe Latenz immer gut ist, ist eine konsistente Latenz besonders wichtig für Anwendungen wie Voice over IP (VoIP). Zu diesem Zweck bedeutet eine niedrige Jitter-Messung, dass die Latenz in Ihrem Netzwerk konsistent ist.

Während die Netzwerklatenz durch eine Vielzahl einfacher Werkzeuge – darunter der allgemeine Ping-Befehl – leicht gemessen werden kann, sind die Bestandteile zur genauen Messung des Jitters umfassender und erfordern in der Regel den Einsatz kommerzieller Produkte.

Viele davon erfordern eine Lizenz oder ein Jahresabonnement. Wenn Ihr Bedarf an Jitter-Messungen kurzfristig ist, sollten Sie feststellen, ob ein Anbieter eine 15- oder 30-Tage-Testversion anbieten.

Wenn Ihre Anforderungen begrenzt sind, sollten Sie einen UC-Service-Provider (Unified Communications) wie RingCentral in Betracht ziehen, der ein Webportal anbietet, mit dem Sie Jitter, Latenz und Sprachqualität von Ihrem Standort bis zur RingCentral-Cloud messen können.

Laden Sie einfach den grundlegenden und kostenlosen Client herunter, und starten Sie Ihren Test. Die Ergebnisse werden innerhalb weniger Minuten geliefert. Das RingCentral-Angebot basiert auf der NetQCheck-Netzwerktest-Engine von Visualware, einem Unternehmen für die Bewertung von Netzwerkanwendungen und Leistungsmanagement.

Das Netzwerküberwachungs- und Fehlerbehebungs-Tool PingPlotter Professional Edition ist eine weitere Option, obwohl das Jitter-Reporting nicht in der kostenlosen oder Standard-Edition verfügbar ist.

Für detaillierte Tests und die Modellierung von Anwendungen verwendet The Tolly Group Ixia-IxChariot-Suite von simulierten Anwendungen. Diese laufen zwischen Endpunkten, die sich überall auf der Welt befinden können.

Die simulierten VoIP-Anwendungen liefern Statistiken, die Jitter enthalten. IxChariot ist jedoch für anspruchsvolle Tests konzipiert und nicht auf Unternehmen ausgerichtet, die den Jitter einer bestimmten Verbindung überprüfen müssen.

Schließlich bieten viele Netzwerkmanagement-Anbieter Jitter-Überwachung als Teil ihrer Produkt-Suites an. Es gibt eine Vielzahl von Möglichkeiten, Jitter zu messen, aber es ist wichtig, dass Sie die Option finden, die für Sie am besten funktioniert.