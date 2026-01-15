VoIP-Codecs im Detail: So optimieren Sie die Sprachqualität

Mit Voice over IP (VoIP) können Benutzer statt eines herkömmlichen analogen Telefonats einen internetbasierten Anruf tätigen. Da VoIP-Anrufe Bandbreite beanspruchen, muss der Sprach-Traffic für die Übertragung über ein IP-Netzwerk in Pakete gekapselt werden. Die Gegenseite des VoIP-Telefonats muss den digital codierten Sprach-Traffic in eine analoge Form umwandeln.

Der Prozess der Sprachcodierung am Endpunkt des Senders und der Decodierung am Endpunkt des Empfängers bei einem VoIP-Anruf ist Voraussetzung für eine effektive VoIP-Kommunikation. Die meisten Unternehmen implementieren VoIP-Codecs, um ein Gleichgewicht zwischen geringer Bandbreite und akzeptabler Übertragungsqualität herzustellen und so die hohen Kosten für Unified Communications (UC) zu senken.

Was sind VoIP-Codecs? Ein VoIP-Codec richtet einen Pfad für den Austausch von Mediendaten zwischen zwei Endpunkten ein. Dazu werden die Daten in einem Format komprimiert und dekomprimiert, das die Gesamtklangqualität, die Komprimierungsrate und die Bandbreitennutzung des VoIP-Anrufs bestimmt. Die Beteiligten Systeme müssen sich auf das Format einigen, damit der Anruf erfolgreich durchgeführt werden kann. Einfach ausgedrückt: Der Codec ermöglicht die Übertragung von Mediendaten in einem kompatiblen codierten Format zwischen zwei Endpunkten während eines VoIP-Anrufs. Der VoIP-Encoder (quasi der Kompressor) wandelt analoge Sprachsignale in digitale Sprachdatenpakete um und sendet diese über das IP-Netzwerk. Der VoIP-Decoder (also der Dekompressor) extrahiert das Sprachsignal aus den empfangenen Datenpaketen. Vereinfacht gesagt besteht die Funktion eines VoIP-Codecs darin, ein bestimmtes Sprachsignal an zwei Endpunkten zu modifizieren, um die Übertragung und Qualität eines VoIP-Anrufs zu verbessern. Bei einem VoIP-Codec kann es sich entweder um ein Gerät oder eine Software handeln. Ein proprietärer VoIP-Codec kann ein eigenständiges Gerät oder eine Hardware für ein Unternehmen sein. Kostenlose VoIP-Codecs aus dem Open-Source-Bereich sind als Softwarelösungen verfügbar. Zwei oder mehr VoIP-Geräte in einem Unternehmen nutzen den gleichen Codec für die Kommunikation. Wenn der Sender- und der Empfängerkanal bei einem VoIP-Anruf unterschiedliche Codecs verwenden, die nicht kompatibel sind, überbrückt eine als Transcoder bezeichnete Komponente die Lücke zwischen beiden. Die Umwandlung der Sprachdaten eines Anrufs in einen für ein VoIP-Gerät kompatiblen Codec wird Transcodierung genannt. Je mehr inkompatible Geräte in einem Netzwerk vorhanden sind, desto höher ist die Belastung für den Transcoder. Infolgedessen ist die Transcodierung kostspielig und kann zu Latenz bei VoIP-Anrufen führen. Üblicherweise verfügen VoIP-Codecs über die folgenden Funktionen: Die Sampling-Rate (Abtastrate) der meisten VoIP-Codecs ist ein ganzzahliges Vielfaches von 8.000 Hertz (Hz). Je nach Sampling-Rate lassen sich VoIP-Codecs in Schmalband-, Breitband- und Superbreitband-Codecs unterteilen.

Einige Breitband-Codecs bieten HD-Sprachqualität und eine Sample-Rate von bis zu 48 kHz.

Die Paketierungsintervalle (Framing Rates) liegen in der Größenordnung von 5, 10, 20, 30 Millisekunden (ms) etc.

Konfigurierbare Paketgrößen und Bitraten je nach Anforderungen.

Puls-Code-Modulation, differenzielle Puls-Code-Modulation und Code-Excited Linear Prediction zur Codierung und Decodierung von Mediendaten.

Gängige VoIP-Codecs G.711 G.711 ist ein Standard für Schmalbandaudio-Codecs, der auf der Puls-Code-Modulation innerhalb der IP-Protokollfamilie basiert. Es gibt zwei Arten von G.711-VoIP-Codecs: Mu-Law und A-Law. Nordamerika und Japan verwenden den G.711-Mu-Law-VoIP-Codec, europäische Länder und der Rest der Welt hingegen den G.711-A-Law-Codec. G.711 wird manchmal als unkomprimierter Codec bezeichnet, da er keine Verfahren zur Datenkomprimierung nutzt. Der Nachteil von G.711 liegt im hohen Bandbreitenverbrauch von bis zu 64 KBit/s zugunsten von HD-Funktionen. Die meisten VoIP-Anbieter unterstützen diesen Codec. G.722 G.722 ist ein lizenzierter Codec, der eine hohe Audioqualität über einen breiten Bereich von Kompressionsraten und Bandbreiten bietet. Er arbeitet mit einer höheren Bandbreite im Vergleich zu G.711. Die zulässige Bandbreite für G.722 umfasst 32 KBit/s, 48 KBit/s, 56 KBit/s und 64 KBit/s. G.722 verfügt mit 16.000 Hz über eine hohe Sampling-Frequenz für Audiokonferenzen, was zu VoIP-Anrufen mit gesteigerter Effizienz und einer deutlich höheren Klangqualität führt. GSM Das Global System for Mobile Communication (GSM) ist ein populäres Mobilfunknetz mit einem eigenen Codec. Bei GSM handelt es sich um einen proprietären Codec, der mit den meisten VoIP-Geräten kompatibel ist. Der Codec verwendet eine hohe Kompressionsrate, um eine erstklassige Audioqualität zu bieten. In puncto Anrufqualität unterscheidet sich GSM bei geringerer Bandbreite klanglich nicht von anderen Codecs. In der Regel kann der GSM-Codec eine Bandbreite von 64 KBit/s nutzen, verbraucht jedoch üblicherweise weniger Bandbreite – bis zu 13 KBit/s oder weniger – bei einer vernachlässigbaren Verschlechterung der Klangqualität. Der GSM-Codec kommt in VoIP-Systemen zum Einsatz, in denen GSM-Mobilfunkkompatibilität erforderlich ist. G.729 G.729 benötigt für die Implementierung eine Lizenz sowie separate Hardware. Der G.729-Codec kann für Anrufe mit geringerer Qualität eine Bandbreite von nur acht KBit/s nutzen. Allerdings ist eine geringere Sprachqualität nicht in jedem Fall inakzeptabel. So bleibt die Audioqualität von G.722 auch bei niedriger Bandbreite für das menschliche Gehör gut verständlich. G.729 eignet sich als Schmalband-VoIP-Codec für Unternehmen, die ein hohes Anrufaufkommen pro Sekunde bewältigen müssen. Die geringere Bandbreitennutzung verringert die Netzwerküberlastung und sorgt für eine angemessene Audioqualität. Opus Opus ist ein kostenloser Open-Source-VoIP-Codec, der häufig in mobilen Anwendungen für Audio-Streaming, Sprach-Chat und Aufzeichnungen verwendet wird. Opus arbeitet mit einer Vielzahl von Sampling-Frequenzen von acht kHz bis 48 kHz für Schmalband, Mittelband und Breitband. Opus kann Bandbreiten von nur sechs KBit/s bis zu großen Bandbreiten von 500 KBit/s nutzen. Die durchschnittliche Bandbreitennutzung von Opus beträgt etwa 42 KBit/s. Darüber hinaus bietet Opus eine variable Bitrate, die sich an die sich ändernden Netzwerkbedingungen einer VoIP-Infrastruktur anpasst. Andere gängige VoIP-Codecs Codec Sampling-Rate Bandbreite Lizenz G.723 8 kHz 5.3/6.3 KBit/s Erforderlich G.726 8 kHz 16/24/32/40 KBit/s Erforderlich SILK 8/12/16/24 kHz 6 to 40 KBit/s Erforderlich iLBC 8 kHz 13,33/15,20 KBit/s Kostenlos und Open Source Speex 8/16/32 kHz 2,15/44,2 KBit/s Kostenlos und Open Source