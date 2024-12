VoIP-Multicodec-Transcodierung verstehen

Die Multi-Codec-Transcodierung von Voice over IP (VoIP) wechselt die Codecs, wenn sich die Bedingungen im VoIP-Netzwerk ändern. So vermeidet die Technologie Codierungs- oder Formatfehler, die zu Gesprächsabbrüchen oder schlechter Videoqualität führen könnten. Die Multi-Codec-Transcodierung optimiert die Bandbreite, während die audiovisuelle Qualität auf Unternehmensebene erhalten bleibt.

Was ist VoIP-Multicodec-Transcodierung und warum ist sie notwendig?

Betrachten wir zunächst die Transcodierung. Bei der Transcodierung wird eine codierte digitale Datei, zum Beispiel eine Audio- oder Videodatei, in ein anderes digitales Format umgewandelt, damit sie an ein anderes Netzwerk oder Gerät übertragen werden kann. Wenn das Zielgerät nicht mit der Quelle kompatibel ist, stellt die Transcodierung sicher, dass die Dateien in einem Format bereitgestellt werden, das vom Zielgerät unterstützt wird. Transcodierung wird in einer Vielzahl von Branchen eingesetzt, darunter Medien-Streaming, Spiele, Überwachung und Unternehmenskommunikation.

VoIP-Multicodec-Transcodierung

In der Unternehmenskommunikation wird die VoIP-Transcodierung für Videokonferenzen, Bildschirmaufzeichnung, Gruppenanrufe, Medienfreigabe, Speicherverwaltung und andere wichtige Funktionen verwendet. Jedes Gerät in einem Gruppengespräch oder einer Videokonferenz kann auf einen anderen Codec angewiesen sein – den Sprachcodierungsalgorithmus, der den Informationsaustausch zwischen zwei VoIP-Endpunkten ermöglicht. Die VoIP-Multicodec-Transcodierung ändert die Codecs, die diesen Audio- und Videoströmen zugrunde liegen, von einem Codec in einen anderen oder in mehrere Codecs, so dass die Kommunikation stattfinden kann.

Zwei VoIP-Endpunkte können aus einer Vielzahl von Codecs wählen, einschließlich G.711, G.726, G.729A, G.723.1 und CVSD-Modulation. Manchmal wird eine VoIP-Transcodierung durchgeführt, um ein modernes Format zu verwenden.

Warum ist VoIP-Transcodierung notwendig?

Die Transcodierung erfolgt in Echtzeit während des Gesprächs oder des Medienaustauschs. Ohne Transcodierung verschlechtert sich die Gesprächsqualität, Videostreams oder das Abspielen von Videos sind unter Umständen nicht möglich. Im Falle von Dateien können auch Datenpakete verloren gehen, wodurch diese weniger nutzbar werden.

Die VoIP-Multicodec-Transcodierung optimiert technische Spezifikationen wie Bitrate, Auflösung, Seitenverhältnis, Bildrate, Abtastrate, Bandbreitenverbrauch und Netzwerkgeschwindigkeit. Außerdem werden die Dateigrößen so verkleinert, dass sie ohne Qualitätsverlust in den Speicher passen.