So beheben Sie VoIP-Qualitätsprobleme

Qualitätsprobleme bei VoIP-Anrufen (Voice over IP) sind oft nicht einfach zu beheben. Es gibt einfach zu viele Variablen. Die Schwierigkeiten treten plötzlich auf und sind kaum zu reproduzieren. Nachfolgend finden Sie eine Reihe von Tipps, wie sich Qualitätsprobleme bei VoIP vermeiden lassen. Ebenso zeigen wir Ihnen, wie Sie auftretende Probleme schnell identifizieren und beheben können.

Damit die IT-Abteilung VoIP-Qualitätsprobleme vermeiden kann, muss sie angemessene Vorarbeit leisten. Sie benötigt ausreichende Einblicke in das Netzwerk, um die VoIP-Performance beurteilen zu können.

Sieben bewährte Strategien zur Vermeidung von VoIP-Qualitätsproblemen

Die nachfolgenden Tipps bilden die Grundlage, um die Qualität bei VoIP hoch zu halten:

1. Implementieren Sie Quality of Service für priorisierten Sprachverkehr.

Aktivieren Sie QoS (Quality of Service). Netzwerkgeräte wie Switches und Router lassen sich oftmals so konfigurieren, dass sie den VoIP-Datenverkehr bei Datenstau priorisieren. Dadurch sinkt die Gefahr, dass die Sprachqualität leidet. WLAN-Access-Points sind oft die Ursache für Schwierigkeiten im Netzwerk. Auch solche Geräte bieten möglicherweise die Option, VoIP-Datenverkehr bevorzugt zu behandeln.

2. Umfassende Tests vor der Bereitstellung

Tests vor der Bereitstellung sind ein Muss. Durch eine sorgfältige Einschätzung des Netzwerks können Sie mögliche VoIP-Qualitätsprobleme vor dem Einsatz identifizieren. Dazu gehören überlastete Netzwerkpunkte, Lücken in der WLAN-Abdeckung, Latenz im Netzwerk sowie Bereiche, in denen die Bandbreite nicht ausreicht oder in denen QoS nicht konfiguriert ist. Produkte für Netzwerktests helfen Ihnen außerdem, VoIP-Anrufe zu simulieren. Damit können Sie potenzielle Probleme bei der Soundqualität einschätzen.

3. Einsatz moderner Management-Tools zur Überwachung der VoIP-Qualität

Setzen Sie Management-Tools für die VoIP-Qualität ein. Diverse Hersteller wie SolarWinds, Paessler oder ManageEngine bieten mit dem VoIP & Network Quality Manager, PRTG beziehungsweise OpManager an, mit denen Sie das Netzwerk überwachen und die Soundqualität von VoIP in Echtzeit messen können. So lassen sich Qualitätsprobleme bei der VoIP-Telefonie erkennen, wenn sie auftreten. Oftmals bieten die Tools proaktive Benachrichtigungen und Ende-zu-Ende-Sichtbarkeit, um Qualitätsprobleme bei der IP-Telefonie rasch zu beheben. Auf diese Weise können Sie schneller reagieren.

4. Headset-Management als Teil der Qualitätsstrategie

Vergessen Sie die Headsets nicht. Da sie Telefone ersetzen, müssen sie Teil Ihrer Management-Strategie für die Soundqualität von VoIP sein. Fragen Sie beim Anbieter Ihrer Headsets nach Tools für Monitoring und Messungen. Eventuell gibt es auch eine Partnerschaft mit Anbietern von Tool für das VoIP-Qualitätsmanagement. Hochwertige Headsets mit Rauschunterdrückung und HD-Audio können die Gesprächsqualität erheblich verbessern.

5. Netzwerksegmentierung für optimalen VoIP-Verkehr

Implementieren Sie eine effektive Netzwerksegmentierung, um den VoIP-Verkehr vom anderen Datenverkehr zu trennen. Durch die Einrichtung separater VLANs für Sprachkommunikation stellen Sie sicher, dass bandbreitenintensive Anwendungen wie Videostreaming oder große Dateiübertragungen nicht mit Ihren VoIP-Gesprächen konkurrieren. Diese Trennung ist besonders wichtig in Unternehmensnetzwerken mit hohem Datenaufkommen.

6. Optimierung der Codec-Auswahl

Wählen Sie für Ihre VoIP-Implementierung moderne, effiziente Codecs. Neuere Codecs wie Opus bieten eine hervorragende Balance zwischen Audioqualität und Bandbreiteneffizienz. Während G.711 eine ausgezeichnete Qualität bei höherem Bandbreitenbedarf liefert, können Codecs wie G.729 oder Opus in Umgebungen mit begrenzter Bandbreite bessere Ergebnisse erzielen. Achten Sie darauf, unnötige Transcodierungen zu vermeiden, da diese zusätzliche Latenz verursachen können.

7. Cloud-VoIP-spezifische Optimierungen

Bei Cloud-basierten VoIP-Lösungen sollten Sie besonderes Augenmerk auf die Internetverbindung legen. Erwägen Sie dedizierte Internetverbindungen für den VoIP-Verkehr oder SD-WAN-Lösungen, die den optimalen Pfad für Ihre Sprachpakete automatisch wählen können. Implementieren Sie redundante Internetverbindungen mit automatischem Failover, um die Zuverlässigkeit zu erhöhen. Arbeiten Sie eng mit Ihrem Cloud-VoIP-Anbieter zusammen, um die spezifischen Netzwerkanforderungen zu verstehen und zu erfüllen.