So testen Sie die Netzwerkbandbreite mit iPerf3

Administratoren müssen die Leistungsfähigkeit ihrer LAN- und WAN-Verbindungen testen, um sicherzustellen, dass sie einwandfrei funktionieren. Eine Möglichkeit dafür ist das Open-Source-Benchmark-Tool iPerf. Die aktuelle Version ist iPerf3.

Wie die Vorgänger auch, testet iPerf3 die verfügbare Bandbreite zwischen zwei Computern, die über ein Netzwerk miteinander verbunden sind. Damit kann man feststellen, ob die Bandbreite ausreicht, um die Datenübertragung einer Applikation vollständig zu unterstützen.

iPerf3 basiert auf einem Client-Server-Modell und misst den maximalen Datendurchsatz mit User Datagram Protocol (UDP), Transmission Control Protocol (TCP) und Stream Control Transmission Protocol (SCTP) zwischen Clients und Servern. iPerf3 lässt sich auch nutzen, um den Durchsatz im LAN und WLAN zu messen.

Die Benutzung des Tools ist einfach. Sowohl auf dem Client als auch dem Server läuft eine einzige ausführbare Datei. Kommandozeilen-Parameter bestimmen, wer die Rolle des Servers (das Ziel) übernimmt und wer der Client ist. Es spielt keine Rolle wer welchen Part übernimmt.

Wie man iPerf3 herunterlädt und installiert

Sie können iPerf3 hier kostenlos herunterladen. Die hier vorgestellte Version ist 3.17.1 und wurde im Mai 2024 veröffentlicht.

Die Installation von iPerf3 ist einfach. Kopieren Sie unter Windows die Datei iPerf3.exe auf dem Client und dem Serversystem in einen Ordner, der in einem Systempfad enthalten ist oder in den Sie wechseln können und es kann losgehen. Unter Linux lässt sich iPerf3 in der Regel über den Paketmanager installieren.

Die Rolle der Stationen, also Client oder Server, wird während der Laufzeit durch entsprechende Schalter festgelegt. Das Programm iPerf3 enthält sowohl Client- als auch Server-Funktionalität.

Genau wie bei Ping wählen Sie zwei Windows-Rechner oder welche mit anderen Betriebssystemen, die sich an beiden Enden des WANs befinden. Das sind die Endpunkte für die Messung. Die Stationen können mit verschiedenen Betriebssystemen laufen. iPerf3 auf Windows kann also mit iPerf3 auf macOS oder Linux arbeiten, solange eine Kommunikation über eine öffentliche IP-Adresse oder Netzwerknamen möglich ist. Je nach Netzwerkkonfiguration müssen sich beide Stationen in einer DMZ (Demilitarisierte Zone) der entsprechenden Firewalls befinden oder die Ports/Adressen müssen in der Firewall-Konfiguration freigegeben sein.