So optimieren Sie die Leistung Ihrer Linux-Server

Linux-Server laufen normalerweise recht performant. Irgendwann kommen Sie jedoch in die Jahre. Eine Möglichkeit, dem entgegenzuwirken ist das Aufstocken der Hardware, zum Beispiel mit SSDs, die eine bessere Boot-Geschwindigkeit liefern. Davor können Sie jedoch versuchen, mit den Tipps und Tools in diesem Artikel mehr aus Ihren bestehenden Maschinen herauszuholen.

Dadurch sind Boot-Bremsen leicht zu finden. Zusätzlich lassen Sie sich mit dmesg -T die Kernelmeldungen anzeigen. Auch hier fallen Hänger beim Start schnell auf. Sie lassen sich oft mit Änderungen an /etc/fstab beheben. Wenn Sie wissen, welcher Prozess den Start blockiert, können Sie ihn mit # deaktivieren.

Um die Leistung zu verbessern, müssen Sie erstmal herausfinden, wo es hakt. Hier ist es unter anderem sinnvoll, die Meldungen des Systemstarts zu erweitern. Dadurch ist schnell ersichtlich warum ein Linux -Server zu langsam startet. Im Verzeichnis /etc/default finden Sie die Datei grub . In der Zeile quiet splash stellen Sie mit der Eingabe # beim Start in den Erweiterten Optionen den recovery mode ein, um den Systemstart zu analysieren.

Programme können die Performance beeinträchtigen, wenn sie zusammen mit dem Betriebssystem starten. Hier gilt das gleiche, wie bei Windows: Möglichst alle Autostartprogramme sollten deaktiviert werden. Auf Ubuntu und - Debian -Systemen finden Sie diese Einstellung über das Terminal mit gnome-session-properties, oder in der grafischen Oberfläche.

Preload kann die Leistung verbessern

Mit dem Daemon Preload analysieren Ubuntu und Debian im laufenden Betrieb die Leistung und passen das System an die am häufigsten ausgeführten Programme an. Beim Starten lädt Linux diese Programme dann schneller. Die Installation führen Sie mit dem folgenden Befehl aus:

sudo apt install preload