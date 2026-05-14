Wie sollten Contact Center KI einsetzen?

KI wird derzeit vornehmlich bei der Bewältigung routinemäßiger, volumenintensiver Aufgaben eingesetzt, wie etwa der Entlastung der Mitarbeiter, der Erstellung von Zusammenfassungen, der Anrufweiterleitung und beim Self-Service. In komplexeren Situationen sind Menschen jedoch nach wie vor unverzichtbar.

Wofür und wie sollte man also KI im Contact Center einsetzen? Für die meisten Contact Center ist die vollständige Automatisierung nicht der beste Einstieg. Es sind eng gefasste, wiederholbare Aufgaben, bei denen KI Zeit sparen, Routinearbeiten reduzieren und Mitarbeitern dabei helfen kann, konsistenter zu reagieren.

Die nützlichsten Anwendungsmöglichkeiten für KI im Contact Center:

Unterstützung für Mitarbeiter: KI kann Live-Gespräche mithören oder analysieren und basierend darauf Wissensartikel, CRM-Verlaufsdaten, empfohlene nächste Schritte sowie Antwortentwürfe anzeigen. Dies kann menschlichen Agenten dabei helfen, schneller zu arbeiten und ein einheitlicheres Vorgehen zu gewährleisten. Hierbei spielt die Echtzeit-Sentiment-Analyse eine zentrale Rolle, um dem Mitarbeiter sofort zu signalisieren, wenn die Stimmung des Kunden umschlägt.

KI kann Live-Gespräche mithören oder analysieren und basierend darauf Wissensartikel, CRM-Verlaufsdaten, empfohlene nächste Schritte sowie Antwortentwürfe anzeigen. Dies kann menschlichen Agenten dabei helfen, schneller zu arbeiten und ein einheitlicheres Vorgehen zu gewährleisten. Hierbei spielt die Echtzeit-Sentiment-Analyse eine zentrale Rolle, um dem Mitarbeiter sofort zu signalisieren, wenn die Stimmung des Kunden umschlägt. Gesprächszusammenfassungen und Nachbearbeitung: Neuere generative KI-Tools können Anrufe und Chats in Zusammenfassungen, Notizen und Vorschläge für die Nachverfolgung umwandeln. Dies reduziert die Bearbeitungsdauer massiv, da die manuelle Dokumentation entfällt.

Neuere generative KI-Tools können Anrufe und Chats in Zusammenfassungen, Notizen und Vorschläge für die Nachverfolgung umwandeln. Dies reduziert die Bearbeitungsdauer massiv, da die manuelle Dokumentation entfällt. Self Service für Routineanfragen: KI kann bei einfachen, häufig auftretenden Problemen helfen, für die nicht immer ein Mitarbeiter erforderlich ist. Dies funktioniert in der Regel am besten, wenn die Anfrage einfach ist und die zugrunde liegenden Informationen aktuell sind.

KI kann bei einfachen, häufig auftretenden Problemen helfen, für die nicht immer ein Mitarbeiter erforderlich ist. Dies funktioniert in der Regel am besten, wenn die Anfrage einfach ist und die zugrunde liegenden Informationen aktuell sind. Weiterleitung und Triage: KI kann dabei helfen, die Absicht zu erkennen, eingehende Anfragen zu sortieren und Kunden schneller in die richtige Warteschlange oder den richtigen Workflow zu leiten.

KI kann dabei helfen, die Absicht zu erkennen, eingehende Anfragen zu sortieren und Kunden schneller in die richtige Warteschlange oder den richtigen Workflow zu leiten. Qualitätsüberwachung, Coaching und Sprachunterstützung: KI kann eine große Anzahl von Interaktionen überprüfen, Muster erkennen und Supervisoren dabei unterstützen, Agenten zu coachen. KI kann auch bei der Übersetzung und mehrsprachigen Unterstützung helfen. In sensibleren Fällen ersetzt dies jedoch nicht die Notwendigkeit einer menschlichen Überprüfung.

Mensch und KI im Zusammenspiel Auch bei zunehmendem KI-Einsatz bleibt der Mensch ein zentraler Bestandteil im Contact Center. Gerade in komplexen oder sensiblen Situationen ist menschliches Urteilsvermögen gefragt. Typische Szenarien, in denen menschliche Interaktion notwendig ist, sind: Verärgerte oder emotional belastete Kunden.

Komplexe oder ungewöhnliche Serviceanfragen.

Unklare oder mehrdeutige Problemstellungen.

Sensible Gespräche mit erhöhten Datenschutzanforderungen. In diesen Fällen sollte KI unterstützend eingesetzt werden, etwa durch Informationsbereitstellung oder Analyse, jedoch nicht autonom agieren.

Voraussetzungen für den erfolgreichen Einsatz Der Nutzen von KI hängt stark von den vorhandenen Rahmenbedingungen ab. Unzureichende Datenqualität oder ineffiziente Prozesse können die Wirkung von KI erheblich einschränken. Wesentliche Voraussetzungen sind: Eine strukturierte und aktuelle Datenbasis, insbesondere gepflegte Wissensdatenbanken.

Klare Prozesse und Workflows zur Integration von KI in bestehende Abläufe.

Definierte Leitplanken für Genauigkeit, Eskalation und Entscheidungsgrenzen.

Regulatorische Compliance zur Sicherstellung von Datenschutz und Governance gemäß DSGVO und EU AI Act. Ohne diese Grundlagen besteht das Risiko, dass KI zwar schnell reagiert, aber qualitativ unzureichende Ergebnisse liefert.

Erfolgskennzahlen und Implementierung In der Regel ist es sinnvoller, mit ein oder zwei eng gefassten Anwendungsfällen zu beginnen, die Auswirkungen zu beobachten und dann gegebenenfalls zu expandieren. Zu den frühen Anzeichen und Kennzahlen (KPI), auf die geachtet werden sollte, gehören: Bearbeitungszeit (Average Handle Time; AHT).

Nachbearbeitungszeit (After Call Work, ACW).

Eindämmungsrate (Containment Rate) bei Routineproblemen.

Akzeptanz bei den Mitarbeitern und die Kundenzufriedenheit (CSAT/NPS) Diese Kennzahlen ermöglichen eine fundierte Bewertung und bilden die Grundlage für eine schrittweise Ausweitung des KI-Einsatzes.