Kostenloses E-Handbook: Sicherheit und Datenschutz in SAP

SAP-Sicherheit ist längst Chefsache. Mit der Migration zu S/4HANA und hybriden Cloud-Architekturen müssen Security-Konzepte von Beginn an mitgedacht werden – nicht als nachgelagertes Korrektiv, sondern als Fundament.

Neben technischen Maßnahmen wächst der regulatorische Druck: DSGVO-Konformität, Privacy by Design und Privacy by Default sind keine Kür mehr, sondern Pflicht für den rechtssicheren SAP-Betrieb. Gleichzeitig reicht Compliance allein nicht aus – gefragt ist eine integrierte Governance, die klare Verantwortlichkeiten, lückenloses Monitoring und wirksame Kontrollmechanismen verbindet.

Hinzu kommt das Thema ESG: Nachhaltigkeits-Reporting stellt neue Anforderungen an konsistente Datenmodelle und eine verlässliche Datenbasis – und macht Datenmanagement selbst zum Compliance-Faktor.

Dieses eBook zeigt, wie IT-Manager und CIOs im SAP-Umfeld Sicherheit, Datenschutz, Compliance und ESG ganzheitlich denken und umsetzen können. Es liefert praxisnahe Leitlinien, um SAP-Systeme nicht nur regelkonform, sondern auch resilient, transparent und zukunftssicher zu gestalten.

Abbildung 1: Das kostenlose E-Handbook bietet einen Einblick in Sicherheits-, Datenschutz- und ESG-Strategien für SAP-Systeme.