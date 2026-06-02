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Kostenloses E-Handbook: Sicherheit und Datenschutz in SAP
SAP-Systeme müssen vor Angriffen abgesichert sein sowie Datenschutz- und Compliance-Richtlinien entsprechen. Das eBook zeigt, wie IT-Verantwortliche hierfür Strategien entwickeln.
SAP-Sicherheit ist längst Chefsache. Mit der Migration zu S/4HANA und hybriden Cloud-Architekturen müssen Security-Konzepte von Beginn an mitgedacht werden – nicht als nachgelagertes Korrektiv, sondern als Fundament.
Neben technischen Maßnahmen wächst der regulatorische Druck: DSGVO-Konformität, Privacy by Design und Privacy by Default sind keine Kür mehr, sondern Pflicht für den rechtssicheren SAP-Betrieb. Gleichzeitig reicht Compliance allein nicht aus – gefragt ist eine integrierte Governance, die klare Verantwortlichkeiten, lückenloses Monitoring und wirksame Kontrollmechanismen verbindet.
Hinzu kommt das Thema ESG: Nachhaltigkeits-Reporting stellt neue Anforderungen an konsistente Datenmodelle und eine verlässliche Datenbasis – und macht Datenmanagement selbst zum Compliance-Faktor.
Dieses eBook zeigt, wie IT-Manager und CIOs im SAP-Umfeld Sicherheit, Datenschutz, Compliance und ESG ganzheitlich denken und umsetzen können. Es liefert praxisnahe Leitlinien, um SAP-Systeme nicht nur regelkonform, sondern auch resilient, transparent und zukunftssicher zu gestalten.
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