Datenschutz und Compliance beim SAP-Einsatz richtig umsetzen

Der Einsatz von SAP betrifft viele Geschäftsbereiche, für die es Gesetze und Richtlinien gibt. Es ist daher sinnvoll, bereits bei der Planung und Integration eines SAP-Systems darauf zu achten.

Das Datenschutzrecht in Deutschland wird maßgeblich durch die EU-Datenschutz-Grundverordnung (EU-DSGVO) bestimmt. Unternehmen müssen sicherstellen, dass alle personenbezogenen Daten, die in SAP-Systemen verarbeitet werden, gemäß den Vorgaben der DSGVO geschützt sind. Dies beinhaltet die Gewährleistung der Datensicherheit durch geeignete technische und organisatorische Maßnahmen. Zudem ist die Implementierung von Datenschutzkonzepten wie Privacy by Design und Privacy by Default notwendig.

Privacy by Design und Privacy by Default beachten

Privacy by Design und Privacy by Default sind zentrale Konzepte der EU-DSGVO, die Datenschutz auch in den Entwicklungsprozess von IT-Systemen integrieren. Bei SAP-Systemen bedeutet dies, dass der Schutz personenbezogener Daten bereits in der Planungs- und Implementierungsphase berücksichtigt werden muss und standardmäßig hohe Datenschutzstandards angewendet werden.

Privacy by Design erfordert, dass Datenschutzaspekte in jeder Phase des Systementwicklungszyklus berücksichtigt werden. Unternehmen sollten sicherstellen, dass SAP-Systeme nur die minimal erforderlichen Daten erfassen und verarbeiten (Stichwort Datenminimierung). Beispielsweise kann die Anonymisierung oder Pseudonymisierung von Daten bereits bei der Datenerfassung implementiert werden, um die Identifizierbarkeit von Personen zu verhindern. Zudem sollten robuste Zugangskontrollen und Verschlüsselungstechnologien verwendet werden, um unbefugten Zugriff zu verhindern.

Abbildung 1: Checkliste für die Umsetzung der Vorgaben der EU-Datenschutz-Grundverordnung (EU-DSGVO).

Privacy by Default bedeutet, dass die Voreinstellungen eines Systems den höchstmöglichen Datenschutz gewährleisten. In einem SAP-System sollten die Standardeinstellungen so konfiguriert sein, dass nur die notwendigen Daten verarbeitet und nur denjenigen Personen zugänglich gemacht werden, die diese Daten wirklich benötigen. Zum Beispiel kann die Standardkonfiguration so gestaltet sein, dass sensible Datenfelder in Berichten und Abfragen ausgeblendet werden, es sei denn, es besteht eine ausdrückliche Erlaubnis oder Notwendigkeit für deren Nutzung. Auch sollten Nutzerrechte und Rollen so definiert sein, dass der Zugriff auf personenbezogene Daten auf ein Minimum beschränkt wird.

Unternehmen sollten bei der Implementierung von Privacy by Design und Privacy by Default in SAP-Systemen darauf achten, regelmäßige Datenschutzschulungen für ihre Mitarbeiter anzubieten, um das Bewusstsein für den Datenschutz zu stärken. Zudem sollten sie regelmäßige Audits und Reviews durchführen, um sicherzustellen, dass die Datenschutzmaßnahmen wirksam sind und den aktuellen gesetzlichen Anforderungen entsprechen. Durch diese Maßnahmen können Unternehmen den Schutz personenbezogener Daten in ihren SAP-Systemen nachhaltig gewährleisten und das Vertrauen ihrer Kunden und Partner stärken.