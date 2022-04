Welche Technologien die Umsetzung der DSGVO erleichtern

Vielen Unternehmen fällt die Umsetzung der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) so schwer, dass der Wunsch nach einem „eingebauten Datenschutz“ mehr als verständlich ist. Auch die Nutzerinnen und Nutzer wären sicherlich mehr als zufrieden, wenn die Anwendungen bereits so voreingestellt und so mit Funktionen versehen wären, dass die personenbezogenen Daten „automatisch“ geschützt wären.

Nun sind es nicht nur die Unternehmen und die Nutzerinnen und Nutzer, die sich einen Datenschutz durch Technikgestaltung (Privacy by Design) und durch datenschutzfreundliche Voreinstellungen (Privacy by Default) wünschen. Es ist die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) selbst, die dies unter bestimmten Bedingungen einfordert.

Privacy by Design und Privacy by Default sind mehr als Theorie Betrachtet man die DSGVO und dort den Artikel 25, findet man unter anderem, dass „(…) der Verantwortliche sowohl zum Zeitpunkt der Festlegung der Mittel für die Verarbeitung als auch zum Zeitpunkt der eigentlichen Verarbeitung geeignete technische und organisatorische Maßnahmen trifft, wie zum Beispiel Pseudonymisierung, die dafür ausgelegt sind, die Datenschutzgrundsätze wie etwa Datenminimierung wirksam umzusetzen und die notwendigen Garantien in die Verarbeitung aufzunehmen, um den Anforderungen dieser Verordnung zu genügen und die Rechte der betroffenen Personen zu schützen“. Diese Maßnahmen sollen getroffen werden „unter Berücksichtigung des Stands der Technik, der Implementierungskosten und der Art, des Umfangs, der Umstände und der Zwecke der Verarbeitung sowie der unterschiedlichen Eintrittswahrscheinlichkeit und Schwere der mit der Verarbeitung verbundenen Risiken für die Rechte und Freiheiten natürlicher Personen“, so die DSGVO. Es sind also viele Kriterien zu berücksichtigen, wenn es um Privacy by Design geht, und das macht die Suche nach Möglichkeiten für eine praktische Umsetzung nicht einfacher. Trotzdem sollte kein Unternehmen denken, diese Forderungen nach Privacy by Design und Privacy by Default seien schöne Datenschutz-Theorien, in der Praxis aber nicht zu erreichen. Man muss nicht einmal auf eine datenschutzfreundlichere Zukunft hoffen und warten, es gibt bereits heute Ansätze für passende Verfahren und sogar Technologien, die den Datenschutz durch Technikgestaltung leichter umsetzen lassen.