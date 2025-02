Was bei der Pseudonymisierung von Daten zu beachten ist

Wenn es darum geht, die Vertraulichkeit von personenbezogenen Daten zu schützen, ist der erste Gedanke: Verschlüsselung. Doch es gibt weitere Schutzmöglichkeiten für vertrauliche Daten, insbesondere die Pseudonymisierung. Die Pseudonymisierung hat sogar noch einen wichtigen Vorteil, wie zum Beispiel die Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit (BlnBDI) Meike Kamp erklärt: „Pseudonymisierung bietet einen effektiven Weg, die Vertraulichkeit personenbezogener Daten zu bewahren. Gleichzeitig ermöglicht es Weiterverarbeitungen von Daten, die ansonsten wegen der mit ihnen verbundenen Risiken nicht durchgeführt werden dürften“.

In Zeiten der Digitalisierung könne effektive Pseudonymisierung dabei helfen, die Risiken von Datenverarbeitungen zu minimieren und das Vertrauen der Menschen in den Schutz ihrer Daten zu stärken. Doch wie funktioniert eine solche, effektive Pseudonymisierung? Was fordert der Datenschutz dafür? Viele Unternehmen sind sich nicht sicher, wie sie eine Pseudonymisierung konkret umsetzen können und welche rechtliche Wirkung sie entfaltet.

Dazu nochmals Meike Kamp, BlnBDI: „Daher freue ich mich sehr, dass der Europäische Datenschutzausschuss (EDSA) nun Leitlinien zur Anwendung dieser wichtigen technischen und organisatorischen Maßnahme erlassen hat. Ich verspreche mir davon mehr Rechtssicherheit für Unternehmen und andere Organisationen, die auf Pseudonymisierung setzen.“

Der EDSA stellt die Leitlinien bis zum 28. Februar 2025 zur öffentlichen Konsultation, um Interessengruppen die Möglichkeit zur Stellungnahme zu geben und die Einbeziehung aktueller Entwicklungen in der Rechtsprechung zu ermöglichen.

Welche Wirkung die Pseudonymisierung hat und welche nicht Gerade in Zeiten von Data Act, Data Governance Act, AI Act und dem steigenden Bedarf an Daten durch KI-Dienste (künstliche Intelligenz) sind effektive Technologien zur Anonymisierung und Pseudonymisierung von personenbezogenen Daten wichtig, die den Vorgaben der Datenschutz-Grundverordnung entsprechen. Pseudonymisierung ist nach Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) die Verarbeitung personenbezogener Daten in einer Weise, dass diese ohne Hinzuziehung zusätzlicher Informationen nicht mehr einer spezifischen Person zugeordnet werden können. Die Identität der betroffenen Personen soll denjenigen verborgen bleiben, die keinen Zugang zu solchen zusätzlichen Informationen haben. Bei einer Pseudonymisierung werden die Daten so umgestaltet, dass die Namen und andere identifizierende Angaben entfernt und durch Pseudonyme ersetzt werden. Um ein Pseudonym wieder aufzulösen, gibt es zum Beispiel eine Tabelle, die die Pseudonyme den Daten gegenüberstellt, die sie ersetzt haben. Wichtig ist nun, dass diese Tabelle gegen unbefugte Zugriffe und Einsichtnahme geschützt sein muss, sonst könnten unbefugte Dritte die Pseudonyme aufdecken. Es stellt sich jedoch die Frage, ob Pseudonymisierung von Daten ausreicht, um dem Datenschutz zu genügen, oder anders gesagt, ob man nach der Pseudonymisierung aus dem Datenschutz „heraus“ ist. Sind also pseudonyme Daten noch ein Fall für den Datenschutz?