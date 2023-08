Mit Datenschutz dem Identitätsdiebstahl vorbeugen

Wenn Datenschützer über das richtige Vorgehen bei Identitätsdiebstahl informieren, dann scheinen die Gründe dafür auf der Hand zu liegen. Immerhin sind digitale Identitäten oftmals eng mit personenbezogenen Daten verknüpft, wenn für die Identitäten keine anonymisierten Daten verwendet werden.

Selbst bei Pseudonymen greift bekanntlich der Datenschutz, denn man kann bei Pseudonymen ja unter bestimmten Umständen Rückschlüsse auf die dahinterliegenden Identitäten ziehen. Entsprechend sind pseudonyme Kennungen für Nutzende ein Fall für den Datenschutz.

Doch es gibt weitere Gründe, warum der Schutz digitaler Identitäten immer auch ein Thema für den Datenschutz ist: Datenschutz und Identitätsschutz gehören zwingend zusammen.

Deshalb ist es auch für den Datenschutz zentral, neben den zu schützenden Daten und den unerlaubten Zugriffen darauf auch die Schwachstellen und Angriffe bei digitalen Identitäten in den Blick zu nehmen. Bislang wird zwar noch nicht ausgiebig im Datenschutz über ITDR (Identity Threat Detection and Response) gesprochen, aber das sollte und wird sich ändern.

Mit der gestohlenen oder gefälschten, digitalen Identität erlangen die Internetkriminellen Zugang und Zugriff auf Systeme, die personenbezogene Daten vorhalten und verarbeiten. Ohne Zweifel ist also der Identitätsdiebstahl der goldene Weg hin zu einem Datendiebstahl.

Offensichtlich müssen personenbezogene Daten nicht nur deshalb besser geschützt werden, weil es der Datenschutz nach DSGVO ( Datenschutz-Grundverordnung ) verlangt, sondern weil ausgespähte personenbezogene Daten ein Sicherheitsrisiko sind, in erster Linie ein Identitätsrisiko, das dann weitere Cyberrisiken nach sich zieht.

Datenschutz für digitale Identitäten

Auf dieser Grundlage ist es also mehr als nachvollziehbar, dass nicht nur das BSI (Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik) sondern eben auch Datenschutzaufsichtsbehörden Themen wie Erkennen, Reagieren und Vorbeugen mit Blick auf einen Identitätsdiebstahl ansprechen. So warnt zum Beispiel der Hessische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit explizit vor Risiken wie den digitalen Enkeltrick, der bei Unternehmen dem CEO Fraud entspricht.

Ebenso erklärt der Landesdatenschutzbeauftragte Anzeichen für Identitätsdiebstahl und für mögliche Phishing-Attacken. Interessant ist auch der Hinweis der Aufsichtsbehörde, dass man bestimmte Dienste nutzen kann, um zu prüfen, ob die eigene E-Mail-Adresse bereits Teil eines Identitätsdiebstahls geworden ist. Genannt wird hier insbesondere HPI Identity Leak Checker.

An dieser Stelle sei der Hinweis gegeben, dass man nicht jeden Dienst verwenden sollte, um die eigenen Daten auf Identitätsdiebstahl zu prüfen. So sind Internetkriminelle durchaus raffiniert genug, entsprechende Dienste vorzutäuschen, um in Wirklichkeit genau darüber Daten zu stehlen.

Der HPI Identity Leak Checker dagegen erklärt: „Die von Ihnen eingegebene E-Mail-Adresse wird lediglich zur Suche in unserer Datenbank und das anschließende Versenden einer Benachrichtigungs-E-Mail benutzt. Sie wird von uns in verschleierter Form gespeichert, um Sie vor E-Mail-Spam zu schützen. Die Weitergabe an Dritte ist dabei ausgeschlossen.“