Wie Privacy by Design bei Storage umgesetzt werden kann

Neue Informationstechnologien verändern die Datenschutzrisiken, denen wir ausgesetzt sind, auf bilaterale Weise, so die EU-Agentur für Cybersicherheit ENISA. Obwohl neue Risiken entstehen, kann Technologie auch dazu beitragen, die Risiken für den Datenschutz zu minimieren oder zu vermeiden.

So gibt es eine Reihe von Privacy Enhancing Technologies (PETs), darunter auch solche, die sich den Lösungen und Systemen widmen, die die Speicherung personenbezogener Daten vornehmen und datenschutzfreundlicher werden sollen.

Datenschutzfreundlich bedeutet dabei, die Vorgaben der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) am besten proaktiv umzusetzen. Bekanntlich fordert die DSGVO unter bestimmten Bedingungen den Datenschutz durch Technikgestaltung und durch datenschutzfreundliche Voreinstellungen, also Privacy by Design und Privacy by Default.

Das Konzept Privacy Preserving Storage ENISA unterstreicht nicht nur die Bedeutung von PETs, die IT-Sicherheitsbehörde klärt auch über konkrete Konzepte auf. Für den Storage-Bereich ist zum Beispiel Privacy Preserving Storage sehr interessant. Privacy Preserving Storage hat zwei Ziele: den Schutz der Vertraulichkeit von personenbezogenen Daten im Ruhezustand (und damit die Verschlüsselung der gespeicherten Daten) und die Information der Datenverantwortlichen im Falle eines Verstoßes. Während die Möglichkeiten der Verschlüsselung auf Storage-Level, Database-Level und Application-Level durchaus bekannt sind, ist es weniger offensichtlich, wie eine Storage-Lösung selbst über einen Datenschutz-Verstoß informieren kann. Möglich wird dies zum Beispiel so: Zum Schutz der Datenbank werden „gefälschte Werte“ eingefügt, die von niemandem benutzt werden sollen. Der Zugriff auf diese Werte muss dann überwacht werden, um eine Datenpanne aufzudecken. Es ist wichtig zu beachten, dass diese gefälschten Werte sich strukturell nicht von den echten unterscheiden dürfen. Dieses Modell eignet sich besonders für Datenverantwortliche, die Cloud-basierten Speicher von Drittanbietern verwenden möchten. Der Datenverantwortliche muss jedoch ein gutes Gleichgewicht zwischen der Anzahl der echten Einträge in der Datenbank und der Anzahl der Fake-Einträge finden. In jedem Fall können solche Techniken nicht als Allheilmittel für die rechtzeitige Erkennung von Datenschutzverletzungen angesehen werden, so ENISA. Eine Vielzahl von Publikationen hat sich bereits mit diesem Konzept befasst, wie Privacy preserving data storage technique in cloud computing, Secure and Privacy-Preserving Data Storage Service in Public Cloud und SEPDP: Secure and Efficient Privacy Preserving Provable Data Possession in Cloud Storage. Doch es gibt nicht nur Veröffentlichungen dazu, sondern bereits konkrete Projekte und Anwendungsbeispiele. Dabei wird deutlich, dass „Privacy Preserving“ nicht nur für Verschlüsselung und „Fake-Daten“ als Angriffsköder stehen kann. Privacy Preserving kann sich auf jede Datenschutzforderung beziehen, die Storage erfüllen muss, zum Beispiel auch auf fristgerechte und sichere Löschung der gespeicherten Daten, indem bestimmte Funktionen für Löschfristen und Meldungen zum Fristablauf sorgen, also den Daten ein Haltbarkeitsdatum mitgeben.