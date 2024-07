So unterstützt SAP bei der Umsetzung gesetzlicher Vorgaben

SAP unterstützt Unternehmen dabei, die verschiedenen Richtlinien, Gesetze und Regelungen einzuhalten. SAP-Systeme bieten Unternehmen umfangreiche Funktionen, um die Einhaltung von Richtlinien, Gesetze und Regelwerke zu gewährleisten. Diese decken Bereiche wie Datenschutz, IT-Sicherheit, branchenspezifische Vorschriften sowie interne Richtlinien und Prozesse ab.

EU-Datenschutz-Grundverordnung (EU-DSGVO)

SAP-Systeme unterstützen die Umsetzung der EU-DSGVO durch verschiedene Funktionen und Anwendungen. Beispielsweise ermöglicht SAP Information Lifecycle Management (ILM) Datenminimierung und -löschung. Diese Funktionalität erlaubt es Unternehmen, Daten automatisch nach bestimmten Regeln zu löschen, sobald sie für die ursprünglichen Zwecke nicht mehr erforderlich sind.

Zur Unterstützung der Betroffenenrechte stellt SAP Tools zur Verfügung, mit denen Unternehmen Anfragen auf Auskunft und Löschung personenbezogener Daten effizient verwalten können. SAP ILM stellt spezifische Funktionen zur Verfügung, um Auskunftsanfragen zu bearbeiten sowie personenbezogene Daten zu löschen oder zu anonymisieren.

Abbildung 1: Personenbezogene Daten fallen in SAP-Systemen an verschiedenen Stellen an.

Privacy by Design und Privacy by Default werden in SAP-Systemen durch die Integration von Datenschutzmechanismen in die Systemarchitektur und durch datenschutzfreundliche Voreinstellungen gewährleistet. Mit lassen sich Daten bereits bei der Datenerfassung anonymisieren und pseudonomisieren. Zudem sorgen standardmäßige Sicherheitseinstellungen dafür, dass nur notwendige Daten erfasst und verarbeitet werden, und der Zugriff auf sensible Daten eingeschränkt bleibt.