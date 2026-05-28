AWS Summit Hamburg 2026: Sovereign Cloud nimmt Fahrt auf

Mit 8.800 Teilnehmenden, 101 Sponsoren und 156 Sessions zog der AWS Summit am 20. Mai 2026 ein breites Publikum aus IT-Entscheidern, Architekten und Entwicklern in die Hamburg Messe.

Im Mittelpunkt der Keynote stand die im Januar 2026 gestartete AWS European Sovereign Cloud – ein vollständig in der EU betriebenes Cloud-Angebot mit Datenresidenz, EU-Personal und eigener Konzernstruktur unter deutschem Recht. AWS investiert dafür 7,8 Milliarden Euro bis 2040; die erste Region steht in Brandenburg, Local Zones in Belgien, den Niederlanden und Portugal sind geplant.

Sovereign Cloud nimmt Fahrt auf Stefan Höchbauer, Managing Director AWS Deutschland und Zentraleuropa, eröffnete das AWS Summit mit einem Rückblick auf 15 Jahre AWS in Deutschland: rund 18,4 Milliarden Euro flossen in die Region Frankfurt seit 2014, mit 186 verfügbaren Diensten. Aufmacher des Tages war aber die wachsende Kundenliste der European Sovereign Cloud. Die SCHUFA migriert sensible Workloads aus eigenen Rechenzentren in die neue Region; CTO Dr. Klaus Kolitz betonte, dass eine vollständig isolierte EU-Infrastruktur ohne Zugriff von außerhalb Europas für ein Unternehmen mit Daten zu 69 Millionen Verbrauchern existenziell sei. Parallel verwies er auf die Transparenzinitiative der Wirtschaftsauskunftei, die 250 intransparente Datenpunkte auf zwölf Bonitätsfaktoren des neuen des Schufa Scores reduziert hat. Weitere von AWS genannte Kunden sind das Universitätsklinikum Essen, das am Institute for Artificial Intelligence in Medicine medizinische KI-Methoden und -Technologien entwickeln will, sowie Diehl Metering mit einer Smart-Metering-Plattform für kommunale Versorger. Im AWS Marketplace stehen mittlerweile über 165 für die Sovereign Cloud optimierte Lösungen bereit: SAP Cloud ERP Private ist allgemein verfügbar, der deutsche Anbieter Widdix bringt seinen S3-Virenschutz in die Region. Neu sind EC2-G6-Instanzen mit NVIDIA-L4-GPUs; folgen sollen Amazon Nova 2 Lite, Open-Weight-Modelle von Mistral AI und OpenAI sowie Mantle, die Next-Generation Inferencing Engine für Amazon Bedrock, die laut AWS Zero Operator Access garantiert.

Agenten als roter Faden Jonathan Allen, Executive in Residence bei AWS, analysierte auf dem Summit in Hamburg die Wirkung von KI-Agenten auf Entwicklungsteams: schnellere Codeerzeugung, aufwendigere Verifikation, mehr Operations-Overhead. Im Schaufenster: das spezifikationsgetriebene Kiro (seit November 2025 allgemein verfügbar), der Business-Assistent Amazon Quick (Nachfolger von Amazon Q Business) und AWS Transform zur Modernisierung von Legacy-Systemen. AWS verweist auf über eine Milliarde transformierte Mainframe-Codezeilen und 80 Prozent Zeitersparnis bei der Regelextraktion in einer ADP-Studie. Wie belastbar solche Zahlen in heterogenen Umgebungen sind, wird sich aber erst im breiten Einsatz zeigen. Sebastian Enderlein, CTO bei Deepl, skizzierte in seiner Präsentation die Architektur hinter DeepL Voice (EKS, DynamoDB, ElastiCache, GPU-Flotten), die DKB beschrieb ihren zweijährigen Umbau auf Kubernetes und S3, dessen Cut-over laut Sprecher ein „Non-Event" gewesen sei.