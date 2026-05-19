Gratis E-Handbook zur Sovereign Cloud: Darauf müssen Sie achten

Digitale Souveränität ist für IT-Entscheider keine abstrakte Debatte mehr, sondern eine konkrete Architekturfrage. Mit strengeren Regulierungen wie NIS2, EU Data Act und anhaltenden geopolitischen Spannungen prüfen Unternehmen genau, ob die Sovereign-Cloud-Angebote der US-Hyperscaler – AWS, Google und Microsoft – wirklich Datenhoheit, Compliance und Kontrolle bieten. Technische Maßnahmen wie Datenresidenz, kundenseitige Schlüsselverwaltung und Zugriffstransparenz haben sich verbessert, doch rechtliche Grenzen durch US-Jurisdiktion und US CLOUD Act bleiben bestehen. IT-Organisationen müssen abwägen: Skalierbarkeit und Innovation versus Risiken bei sensiblen Daten.

Dieses kostenlose E-Handbook ordnet die bestehenden Angebote ein, vergleicht Architekturen und Betriebsmodelle der drei großen Anbieter und zeigt, unter welchen Bedingungen eine solche Sovereign Cloud für regulierte Umgebungen tragfähig ist. Es hilft, Marketingversprechen von der Realität zu trennen und fundierte Entscheidungen zu treffen.

Abbildung 1: Das kostenlose E-Handbook erklärt die Angebote der drei Hyperscaler für souveräne Cloud-Dienste und zeigt, was für echte digitale Souveränität wichtig ist.

Diese Beiträge sollen das Verständnis für souveräne Clouds und echte Datenhoheit schärfen und eine Entscheidungshilfe bieten, wenn es um den Aufbau einer sinnvollen und sicheren Cloud-Umgebung geht, die gleichzeitig Leistung und Kontrolle gewährleisten soll.

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Das kostenlose E-Handbook Sovereign Cloud: Worauf IT-Entscheider achten sollten im PDF-Format können Sie hier herunterladen.