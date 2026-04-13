MCP-Server absichern: KI- und Unternehmensdaten schützen

Der Einsatz von KI für geschäftliche Anwendungsfälle ist zu einer wichtigen Priorität für Unternehmen geworden. Um jedoch die potenziell grundlegenden Vorteile der KI in Bezug auf Produktivität und Innovation nutzen zu können, müssen Unternehmen große Sprachmodelle mit ihren internen Daten und Diensten verbinden. Hier kommen MCP-Server (Model Context Protocol) ins Spiel, die als Vermittler oder Verbindungen zwischen LLMs und Unternehmens-Tools fungieren.

Anthropic hat den offenen Standard MCP Ende 2024 ohne native Rollenbeschränkungen oder Zugriffskontrollen entwickelt, sodass die Sicherheit den Benutzern überlassen bleibt. In ihrem Bestreben, den geschäftlichen Nutzen der agentenbasierten KI schnell zu realisieren, haben viele Unternehmen MCP-Server ohne angemessene Sicherheitsvorkehrungen eingesetzt. In einer Analyse fanden Forscher fast 2.000 MCP-Server ohne Sicherheitskontrollen, wodurch KI-Systeme und Unternehmensdaten dem offenen Internet ausgesetzt waren.

Was MCP-Server für Unternehmen nützlich macht, macht sie auch zu attraktiven Zielen für Angreifer: Sie haben Zugriff auf wichtige, oft sensible digitale Ressourcen und ermöglichen privilegierte Aktionen. Daher ist es für CISOs und ihre Teams von entscheidender Bedeutung, geeignete Sicherheitsmaßnahmen – Richtlinien, Praktiken und Kontrollen – zu implementieren, um unbefugten Zugriff zu blockieren, willkürliche Befehlsausführungen zu verhindern, Datenverluste zu vermeiden und die Einhaltung von Vorschriften sicherzustellen.