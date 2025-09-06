Camel Case vs. Snake Case: Was ist der Unterschied?

Klar benannte Bezeichner verbessern die Lesbarkeit, Wartbarkeit und Zusammenarbeit. In der Praxis dominieren zwei Varianten: Camel Case und Snake Case.

Diese Konventionen gelten in Quellcode und Skripten ebenso wie in Konfigurationsdateien, Datenbankschemata und API-Definitionen entlang des gesamten Entwicklungs- und Betriebsprozesses.

Einsatzbereiche auf einen Blick Namenskonventionen entfalten ihre Wirkung im gesamten Stack und Entwicklungszyklus. Die wichtigsten Einsatzgebiete von Camel Case und Snake Case auf einen Blick. Quellcode in Anwendungen und Bibliotheken.

Skripte und Automatisierung (Shell, PowerShell, Python).

Konfigurationsdateien und Build-Pipelines (YAML, TOML, JSON).

Datenbanken und Migrationsskripte (Tabellen, Spalten, Indizes).

APIs und Events (REST/GraphQL, Webhooks, JSON-Keys).

Observability und Ops (Metrik-, Label-, Log-Feldnamen).

Infrastruktur als Code, IaC (Terraform, Ansible, Helm-Charts).

Definitionen und Varianten Zunächst hilft ein Blick auf die Grundformen und ihre Schreibweise in zusammengesetzten Wörtern. lowerCamelCase: Erstes Wort klein, weitere Wortanfänge groß.

Beispiele: UserProfile, HttpClient, OrderItem

Alle Wortanfänge groß. Beispiele: UserProfile, HttpClient, OrderItem Snake_Case: Wörter durch Unterstriche getrennt, klein geschrieben.

Beispiele: MAX_RETRIES, DEFAULT_TIMEOUT

Python: Funktionen/Variablen snake_case, Klassen PascalCase, Konstanten UPPER_SNAKE_CASE.

JavaScript/TypeScript/Java/C#: Variablen/Methoden camelCase, Klassen PascalCase.

SQL und Datenbankschemata: Tabellen und Spalten oft snake_case (gut lesbar, robust bei Case-Insensitivität).

Tabellen und Spalten oft (gut lesbar, robust bei Case-Insensitivität). JSON/REST: häufig camelCase, teils snake_case; entscheidend ist die Konsistenz innerhalb der API.

Vor- und Nachteile im Überblick Die Wahl hängt auch vom Einsatzkontext ab. Die folgenden Punkte erleichtern eine pragmatische Entscheidung. Camel Case: Vorteile Kompakt und ohne Trennzeichen gut scannbar in C-ähnlichen Sprachen

Harmoniert mit vielen Standardbibliotheken und dem JSON/JavaScript-Ökosystem. Camel Case: Nachteile In case-insensitiven Umgebungen weniger robust.

Sehr lange Bezeichner sind teils schwerer erfassbar. Snake Case: Vorteile sehr gut lesbar bei langen Namen durch Unterstriche

Bewährt in Python, SQL und in Tools mit eingeschränkter Groß-/Kleinschreibung. Snake Case: Nachteile Mehr Tippaufwand durch Unterstriche

Wirkt im JS-/Java-Stack teils ungewohnt.

Entscheidungshilfen Ein paar klare Regeln sorgen für Konsistenz in der Schreibweise und reduzieren Reibungen bei Reviews und an Schnittstellen. An der Sprache orientieren:

API-Grenzen einheitlich halten: Durchgängig camelCase oder snake_case verwenden, nicht mischen.

Durchgängig camelCase oder snake_case verwenden, nicht mischen. Regeln dokumentieren und automatisieren: Styleguide, Linter/Formatter, CI-Checks.

Styleguide, Linter/Formatter, CI-Checks. Abkürzungen einheitlich behandeln: Zum Beispiel HttpClient statt HTTPClient – einmal festlegen und überall anwenden.

Beispiele auf einen Blick Die folgenden Gegenüberstellungen verdeutlichen die unterschiedlichen Schreibweisen im Alltag. Benutzername: userName (Camel Case) vs. user_name (Snake Case)

userName (Camel Case) vs. user_name (Snake Case) Benutzer-ID holen: getUserId (Camel Case) vs. get_user_id (Snake Case)

getUserId (Camel Case) vs. get_user_id (Snake Case) Maximale Wiederholungen: maxRetries / MAX_RETRIES (camel/Konstante) vs. max_retries / MAX_RETRIES (snake/Konstante)