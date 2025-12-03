Vibe Coding: Hype oder Paradigmenwechsel im Coding-Alltag?

Hat die agentenbasierte KI ihren Höhepunkt bereits erreicht? Das explosive Aufkommen des sogenannten Vibe Coding deutet darauf hin, dass dies durchaus der Fall sein kann.

Laut dem Bericht von Gartner Why Vibe Coding Needs to Be Taken Seriously (Warum Vibe Coding ernst genommen werden muss) wird bis 2028 schätzungsweise 40 Prozent der neuen Unternehmenssoftware mithilfe von Vibe-Coding-Techniken und -Tools entwickelt werden.

Unter Vibe Coding versteht man eine Form der Softwareentwicklung, bei der nahezu ausschließlich über Prompts an ein Large Language Model (LLM) – zum Beispiel GPT – der für eine Anwendung benötigte Quellcode generiert wird. Der Ansatz zielt darauf ab, Softwareentwicklung ohne tiefgehende Programmierkenntnisse zugänglich zu machen. Im Gegensatz zur professionellen Softwareentwicklung verzichtet Vibe Coding weitgehend auf formale Validierungsprozesse.

Vibe Coding spaltet die IT-Welt Der Reiz von Vibe Coding liegt auf der Hand: Es ist niedrigschwellig, schnell und fördert die Kreativität. Das macht es zu einem effektiven Werkzeug für unerfahrene Programmierer und Einsteiger, die kleinere Projekte oder Prototypen umsetzen möchten. Ein eindrückliches Beispiel lieferte kürzlich ein Vater-Tochter-Team, das innerhalb von nur sechs Stunden eine voll funktionsfähige Website für ein kleines Unternehmen erstellte. Auch Unternehmen möchten von diesem Trend profitieren und die Vorteile von Vibe Coding nutzen. Befürworter dieser Technologie schätzen ihre Vorteile hinsichtlich der Markteinführungszeit sowie ihr Potenzial, den akuten Mangel an qualifizierten Softwareentwicklern zu kompensieren. Das schwedische KI-Einhorn Lovable beispielsweise ermöglicht es Nutzenden, mit generativer KI in wenigen Minuten funktionsfähige Produkte zu erstellen, und erwartet für das nächste Jahr einen Jahresumsatz von 1 Milliarde US-Dollar. Erfolgsgeschichten wie diese mögen zum Hype um Vibe Coding beitragen, aber Fehlschläge der agentenbasierten KI dämpfen die Begeisterung. Das App-Entwicklungsunternehmen Replit stand vor einer Katastrophe, als seine KI während des Vibe Coding außer Kontrolle geriet und die gesamte Datenbank eines Unternehmens löschte. Kann man also sagen, dass Vibe Coding für Unternehmen geeignet ist? Die Antwort ist einfach: Nein.

Potenzial versus Risiken Vibe Coding hat sein volles Potenzial noch nicht ausgeschöpft und birgt zu viele Risiken. Es mag perfekt für risikoarme persönliche Produktivitäts-Hacks sein, aber für Unternehmen, die etwas Großes oder übermäßig Komplexes schaffen wollen, ist es nach wie vor zu volatil und unzuverlässig. Es ist unverantwortlich, wenn Unternehmen auf Struktur und Planung verzichten und sich einfach auf Vibes verlassen. Unternehmen sind für ihren Betrieb auf robuste Finanzsysteme, kritische IT-Infrastrukturen und fast unvorstellbare Datenmengen angewiesen. Unternehmenssoftware erfordert einen gut verwalteten Tech-Stack aus fortschrittlichen, zweckmäßigen Tools und Plattformen, die von qualifizierten Mitarbeitenden betrieben werden. Dennoch sehen einige ambitionierte Unternehmen in Vibe Coding eine Möglichkeit, Kosten zu senken und den Personalbedarf auf ein Minimum zu reduzieren. Ein KI-orientierter Ansatz für das Coding kann zwar Entwicklungsprozesse beschleunigen, ihm fehlen jedoch die etablierten Strukturen, Prüfmechanismen und Sicherheitsvorkehrungen, die für einen stabilen und zuverlässigen Betrieb von Unternehmenssoftware unerlässlich sind. Eine voreilige Entscheidung für Vibe Coding birgt daher viele Risiken.

LLMs sind nicht bereit für Entscheidungen LLMs sind gut im Pattern Matching und in der Generierung plausibler Ergebnisse, aber sie können den Kontext nicht erfassen und es fehlt ihnen die emotionale Intelligenz, die für geschäftliche Entscheidungen erforderlich ist. Ein LLM versteht die Absicht seiner eigenen Ergebnisse nicht, was ein immenses Risiko darstellen kann. Man muss sich nur den Replit-Vorfall ansehen: Die KI sah kein Problem darin, alle Daten zu löschen, und es gab keine Fehlermeldungen oder Governance-Prüfungen, um diese Katastrophe zu verhindern. Diese Episode macht deutlich, dass das Fehlen menschlichen Verständnisses auch einen Mangel an Governance und Leitplanken bedeutet. „Auch wenn KI zweifellos auch in Zukunft eine grundlegende Rolle in der Softwareentwicklung spielen wird, dürfen Unternehmen nicht voreilig handeln und dem Trend zum Vibe Coding blind folgen, ohne gründlich zu überlegen, wie sich dies auf die gesamte IT-Strategie auswirken wird.“ Raymond Kok, Mendix Unternehmen müssen sicherstellen, dass alle Ergebnisse mit den Geschäftszielen, ethischen Standards und regulatorischen Rahmenbedingungen übereinstimmen. Bei Inhalten, die über Vibe Code erstellt wurden, ist dies möglicherweise nicht der Fall. Vibe Coding ist einfach nicht in der Lage, das Maß an Verantwortung zu übernehmen, das für die Durchsetzung ordnungsgemäßer Governance-Verfahren erforderlich ist – sei es beim Schutz von Kundendaten oder bei der Überprüfung Dritter. Außerdem sind nicht alle Ergebnisse gleich. Ja, KI kann schnell Code generieren. Aber schnell bedeutet nicht automatisch gut. Entwickler haben bereits ihre Bedenken geäußert: Obwohl 76 Prozent derzeit KI-Tools in ihren Arbeitsabläufen einsetzen oder dies planen, geben nur 43 Prozent an, dass sie deren Genauigkeit vertrauen.