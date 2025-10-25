Entwickler und Vibe Coding: Überlebenstipps im KI-Zeitalter

KI-Agenten können Code schneller schreiben als jeder Mensch, obwohl sie wie ein Junior-Programmierer einer gewissen Aufsicht bedürfen. Die Frage lautet: Was werden menschliche Programmierer tun, wenn sie keinen Code mehr schreiben? Die folgenden Beispiele zeigen, wie Entwickler überleben können, wenn Vibe Coding zur gängigen Praxis wird.

Ein KI-Agent wie Replit oder GitHub Copilot kann nur das tun, was ihm gesagt wird. Grundlegende Entscheidungen darüber, welche Sprache oder welches Coding-Framework verwendet werden soll, bleiben in den Händen des Entwicklers, obwohl ein Entwickler den KI-Agenten bitten kann, eine bestimmte Sprache für einen bestimmten Anwendungsfall vorzuschlagen.

Derzeit und in absehbarer Zukunft liegt die endgültige Entscheidung über Programmiersprachen und Frameworks beim Entwickler und dem technischen Management des Unternehmens. Sie müssen die Vor- und Nachteile von Programmiersprachen verstehen und fundierte Entscheidungen darüber treffen, wann und wie sie entsprechend eingesetzt werden sollen.

Kreatives Denken über Softwareentwicklung und -architektur KI ist sehr gut darin, Muster zu replizieren, da die Modelle, die KI antreiben, vorhandene Informationen verarbeiten. Allerdings stößt KI oft auf Probleme, wenn sie versucht, sich neue Dinge vorzustellen. Wenn etwas noch nie zuvor gemacht wurde, fällt es KI schwer, es zu tun. Die KI selbst bestätigt diese Behauptung. Auf die Frage an Perplexity AI, ob es für die KI möglich sei, ein Programmier-Framework wie die objektorientierte Programmierung zu entwickeln, bevor es dieses Framework gab, antwortet diese im letzt Absatz zusammenfassend: Zusammenfassend lässt sich sagen, dass es mit dem Stand der KI zum Zeitpunkt der Erfindung der objektorientierten Programmierung für die KI nicht möglich gewesen wäre, ein solches Framework zu entwickeln. Die heutige KI ist zwar in der Lage, Code zu generieren und Verbesserungen vorzuschlagen, baut aber immer noch auf bestehenden Paradigmen und Daten auf – sie erfindet keine völlig neuen aus dem Nichts. Eine Sache, in der Menschen im Vergleich zu intelligenten Maschinen und KI besonders gut sind, ist Vorstellungskraft. Entwickler müssen sich also Dinge ausdenken, die es noch nie zuvor gegeben hat. Kreativität lässt sich auf eine Vielzahl von Bereichen übertragen, sogar auf die Softwareentwicklung. Kreativität ist auch eine Fähigkeit, die durch Übung gefördert und gestärkt werden muss. Nehmen Sie an einer Vielzahl kreativer Aktivitäten teil, wie zum Beispiel das Erlernen neuer Kochkünste, Holzarbeiten oder das Schreiben von Gedichten. Menschliche Intelligenz und Vorstellungskraft kamen zusammen, um ein Motorrad und ein Paar Skier zu betrachten und die Idee eines Schneemobils zu entwickeln. Es wird noch einige Zeit dauern, bis KI-Agenten in der Lage sind, auf diesem Niveau zu arbeiten.

Das große Ganze sehen Das Schreiben von Code und das Identifizieren und Beheben von Fehlern ist das tägliche Brot von Einsteiger- und Wartungsprogrammierern – und wird so schnell wie möglich an KI-Agenten übertragen werden. Sie sind kostengünstiger als menschliche Programmierer (berechnet anhand des Hardware- und Stromverbrauchs), sie beschweren sich nicht, sie brauchen keinen Urlaub und sie haben keine Persönlichkeitsmerkmale, auf die man Rücksicht nehmen muss. KI-Agenten können jedoch nicht alles leisten, was ein menschlicher Entwickler kann, zumindest in absehbarer Zukunft. Daher müssen Entwickler über die Technologielandschaft von morgen nachdenken und sich auf groß angelegte Architekturdesigns und Implementierungen konzentrieren. In weiterer Zukunft müssen Entwickler innovative Prozesse und Technologien entwickeln, um noch nicht absehbare Anforderungen zu erfüllen.