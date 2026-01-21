Die 5 beliebtesten Networking-Artikel 2025

Vernetzung bleibt das Rückgrat moderner IT-Infrastruktur. Das Jahr 2025 war für Netzwerkadministratoren und IT-Entscheider geprägt von technologischen Konsolidierungen und neuen Herausforderungen. Hybride Betriebsmodelle, verteilte Arbeit und höhere Sicherheitsanforderungen prägten den Alltag vieler IT-Teams – mit einem spürbaren Bedarf an praxistauglicher Orientierung.

Gefragt waren Inhalte, die konkrete Entscheidungen stützen, wie etwa eine realistische Einordnung von Mobilfunktechnologien im Unternehmenskontext, reproduzierbare Schritte für das Troubleshooting unter Windows 11, solide Protokollkenntnisse für Betrieb und Änderungsmanagement sowie belastbare Performance-Messungen über LAN, WLAN und WAN hinweg.

Um Ihnen den Start in das neue Geschäftsjahr zu erleichtern, haben wir die fünf beliebtesten Networking-Artikel des Jahres 2025 in einem exklusiven E-Guide gebündelt. Das eBook bietet nicht nur technisches Hintergrundwissen, sondern vor allem handfeste Praxisanleitungen für den Admin-Alltag.

Im Folgenden finden Sie die fünf Beiträge, die 2025 bei unseren Leserinnen und Lesern besonders gefragt waren:

1. 4G vs. 5G: Technik, Versprechen und Realität

Dieser Artikel ordnet die Kategorien Latenz, Durchsatz, Abdeckung und Betriebskosten im Unternehmenskontext ein und zeigt auf, wann 5G gegenüber 4G tatsächlich einen Mehrwert bietet.

2. Windows 11: Netzwerkprobleme beheben

Dieser Artikel führt Schritt für Schritt durch die Diagnose und Behebung hartnäckiger Netzwerkfehler mit Bordmitteln, Protokollen und Netsh-Kommandos.

3. Die 15 wichtigsten Netzwerkprotokolle und ihre Funktion

Erklärt die Funktionsweise und das Zusammenspiel zentraler Protokolle – von IP/TCP/UDP bis DNS/DHCP, SNMP/SSH sowie BGP/OSPF – für den Betrieb und die Änderung.

4. So testen Sie Netzwerkbandbreite und Durchsatz mit iPerf3

Beschreibt belastbare Durchsatzmessungen inklusive Testaufbau, Parameterwahl, ein- versus bidirektionalen Tests und typischen Fallstricken über LAN, WLAN und WAN.

5. WPA3, WPA2, WPA, WEP: WLAN sicher einrichten.

Dieser Artikel liefert einen klaren Konfigurationspfad zu WPA3, grenzt Altverfahren ab und behandelt Mischumgebungen, Gerätekompatibilität und Mindeststandards.

Abbildung 1: Der kostenlose E-Guide enthält unsere meistgelesenen Networking-Beiträge aus dem Jahr 2025.