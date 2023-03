Windows 11: Netzwerkprobleme in 4 Schritten beheben

Für Administratoren, die Windows-Desktops betreuen, sind gelegentliche Netzwerkprobleme nichts Ungewöhnliches.

Mit einem gezielten und systematischen Ansatz sollte es einfach sein, Netzwerkprobleme auf einem Windows-11-Desktop zu lösen. Ein schrittweises Troubleshooting behebt häufig alle Windows-11-Netzwerkprobleme auf Anhieb oder zeigt Ihnen zumindest die richtige Richtung auf.

Als Windows-Administrator sollten Sie diesen Troubleshooting-Prozess beherrschen und ihn bei allen Netzwerkproblemen anwenden, auf die Sie stoßen.

Wenn die Problembehandlung Ihre Windows-11-Netzwerkprobleme nicht behebt, fahren Sie mit den weiteren Schritten in diesem Artikel fort, je nachdem, was Ihnen der Bericht des Tools mitteilt.

Wenn eine Schnittstelle angezeigt wird, aber nicht verfügbar ist, ist die wahrscheinlichste Ursache ein beschädigter oder nicht funktionierender Gerätetreiber . Versuchen Sie als Erstes, das Gerät zu deaktivieren und dann wieder zu aktivieren. Dazu klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das betreffende Gerät und wählen im Pop-up-Menü Gerät deaktivieren. In diesem Beispiel ist es entweder der Ethernet-Controller für die kabelgebundene Verbindung oder Wireless für die WLAN-Verbindung. Warten Sie ungefähr 30 Sekunden, bevor Sie per Rechtsklick erneut das Pop-up-Menü aufrufen und Gerät aktivieren wählen. Dies kann ausreichen, um einige Probleme zu beheben.

Wenn Sie das Netzwerkkabel des PCs entfernen, schaltet dieser auf WLAN um. In dem Fall wird die Schnittstelle namens Drahtlos-LAN-Adapter WLAN mit einer anderen IP-Adresse angezeigt. Dadurch wissen Sie, wonach Sie im Geräte-Manager suchen müssen, falls einer der beiden Adapter nicht mehr gefunden wird oder nicht mehr funktioniert. In diesem Beispiel sind beide Netzwerkadapter aufgeführt, auch wenn nur einer von ihnen aktiv ist (Abbildung 4).

Wenn die Netzwerkschnittstelle nicht funktioniert, müssen Sie als Erstes die Netzwerkschnittstelle ermitteln, die auf dem betroffenen PC verwendet wird. Wenn Sie den Befehl ipconfig in der Eingabeaufforderung ausführen, sollte er Ihnen verraten, ob Sie eine kabelgebundene oder drahtlose Netzwerkverbindung nutzen. In diesem Beispiel verwendet der Windows-11-PC kabelgebundenes Ethernet, da er Verbindungs- und Adressinformationen unter Ethernet-Adapter Ethernet anzeigt (Abbildung 3).

Schritt 4. Beheben von Problemen mit dem Netzwerk selbst

Es kann vorkommen, dass Ihr PC völlig einwandfrei funktioniert. Dies lässt sich am besten daran erkennen, wenn der Windows-11-Rechner zwar auf das lokale Netzwerk, nicht aber auf das Internet zugreifen kann. Wenn das zutrifft, sehen Sie unten rechts auf dem Bildschirm im Infobereich der Taskleiste meist das berühmt-berüchtigte Globussymbol. Es erscheint anstelle der üblichen Symbole für WLAN oder kabelgebundene Netzwerke.

In diesem Fall sollten Sie zuerst versuchen, den PC neu zu starten. Lässt sich dadurch die Internetverbindung nicht wiederherstellen, liegt das Problem nicht am PC. Als Nächstes sollten Sie Ihren Router zurücksetzen – oder das Gerät, das Ihr lokales Netzwerk mit dem Internet verbindet. Bringt auch das nichts, müssen Sie sich an Ihren ISP wenden, um zu klären, ob es dort Probleme oder einen Ausfall gibt. Der technische Support des Providers kann Ihnen beim Troubleshooting der Verbindung helfen, wenn auf dessen Seite alles in Ordnung ist. Oder Sie erfahren, wann voraussichtlich alles wieder funktionieren wird.