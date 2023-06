SD-WAN kontra VPN: Vorteile und Nachteile im Vergleich

Software-defined WAN (SD-WAN) wird manchmal als modernere Version eines virtuellen privaten Netzwerks (Virtual Private Network, VPN) über das Internet vermarktet. Doch viele IT-Teams möchten die grundsätzlichen Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen SD-WAN- und VPN-Diensten besser verstehen.

Dieser Ratgeberartikel untersucht diese Gemeinsamkeiten und Unterschiede, um IT-Teams bei der Entscheidung zu unterstützen, welche Technologie sich für ihr Unternehmen am besten eignet.

Die wesentliche Aufgabe eines IPsec-VPNs besteht darin, nicht authentifizierte Pakete zu verwerfen. Der gesamte Traffic zwischen den Endpunkten wird auf höchstem Niveau verschlüsselt – die Grundlage für ein VPN über das Internet. VPNs können einfach und kostengünstig, in puncto garantierter Netzwerk-Performance aber durchaus problematisch sein.

Die VPN-Technologie kam insbesondere während der COVID-19-Pandemie zum Einsatz, als die Mitarbeiter remote arbeiten und Daten sicher austauschen mussten. VPNs fungierten als Proxy-Perimeter. Ein in Remote-Work-Szenarien verwendetes VPN ist in der Regel softwarebasiert und wird auf einem Gerät als VPN-Client installiert. Das andere Ende des Tunnels kann eine Software oder eine VPN-Appliance sein. Das VPN verschlüsselt den gesamten ausgehenden Traffic und entschlüsselt den gesamten eingehenden Traffic, wodurch ein verschlüsselter Tunnel entsteht.

Ein VPN schützt vor allen genannten Bedrohungen. Es schützt den Traffic zwischen zwei Punkten, so dass die Daten sicher zwischen diesen Punkten übertragen werden können.

Aus diesem Grund wurde SD-WAN entwickelt, um die WAN-Konnektivität zu vereinfachen sowie die Bandbreite und Performance in komplexen Infrastrukturen zu verbessern.

Die SD-WAN-Technologie entwickelt sich ständig weiter und prägt neue Ansätze für die Verwaltung und Optimierung von Netzwerken. So ist SD-WAN ebenfalls eine Komponente von Software-defined Branch , einer Architektur, die darauf abzielt, das Management von Sicherheit und Konnektivität für Zweigstellen zu zentralisieren.

Einer der Pluspunkte von SD-WAN ist die Sichtbarkeit (Visibility), die es in verteilten Netzwerken ermöglicht. Diese Visibility wäre für Unternehmen sonst nur schwer zu erreichen. SD-WAN wendet dann zentralisierte Richtlinien auf die sichtbaren Endpunkte an.

SD-WAN bietet keine Ende-zu-Ende- QoS (Quality of Service) wie ein Layer-3 -MPLS-VPN ( Multiprotocol Label Switching ). SD-WAN ist aber in der Lage, Netzwerkbedingungen zu erkennen und Anwendungen lokal zu priorisieren.

Die Unterschiede zwischen SD-WAN und VPN

Nachdem wir uns mit den Vor- und Nachteilen von VPNs und SD-WAN beschäftigt haben, wollen wir uns nun die Hauptunterschiede zwischen den beiden Technologien ansehen.

SDN-Funktionen

Die größten Unterschiede zwischen einem Standard-IPsec-VPN und SD-WAN liegen in den umfangreichen Möglichkeiten von Software-defined Networking (SDN), auf dem die SD-WAN-Technologie basiert. SDN konsolidiert Optionen in einer einzigen Plattform, die als Hardware mit virtualisiertem oder Clientzugang verfügbar ist. Ebenso fungiert SD-WAN als Kombination verschiedener Aspekte von WAN-Funktionen, die in einer einzigen Plattform mit einfacher Verwaltung zusammengefasst sind.

Routing-Intelligenz

Beide Enden des VPN-Transports müssen den Traffic schützen, den Zugriff auf Grundlage von Berechtigungen reduzieren, eine WAN-Optimierung durchführen und den besten Pfad für ein optimales Traffic Routing auswählen. Standard-VPNs verfügen generell nicht über die Intelligenz, um den Datenverkehr basierend auf dem optimalen und sichersten Pfad zu routen. Dennoch gibt es Unternehmen, die VPN-Dienste ohne SD-WAN-Funktionalität bereitstellen müssen, zum Beispiel für temporär eingerichtete Büros oder Standorte mit einfachen Anforderungen.

Sicherheit

Es ist wichtig, zu wissen, dass eine Ende-zu-Ende-VPN-Verschlüsselung nur eine kleine Komponente der Gesamtsicherheit ist. IT-Teams sind verantwortlich für die Unterstützung von Benutzern, die remote Cloud-basiert arbeiten, von Partnern, Produktivitätsanwendungen und vielem mehr. Diese komplexe Matrix von Benutzern und Geräten kann man am besten mit Zero-Trust-Prinzipien schützen. Eine ganze Reihe von Sicherheitsdiensten lässt sich in SD-WAN integrieren, um eine umfassende, Zero-Trust-fähige Architektur zu erreichen.

SD-WAN kann Zero-Trust-Sicherheit erzwingen, wenn zusätzliche Sicherheitsangebote in die Architektur integriert werden, um Sicherheitsverletzungen zu verhindern. Secure Access Service Edge (SASE) zum Beispiel ist eine einheitliche Architektur, die die Funktionalität von SD-WAN und Sicherheit verbindet. Durch die Integration in eine SASE-Architektur kann SD-WAN die Prinzipien von Zero-Trust-Sicherheit gewährleisten, um den Zugriff auf Ressourcen zu schützen, unabhängig davon, wo sich Benutzer, Geräte, Anwendungen oder Workloads befinden.