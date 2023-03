SD-WAN-Sicherheit: 3 wichtige Überlegungen und Funktionen

Vielleicht mehr als in jedem anderen Bereich Ihres Netzwerks muss eine SD-WAN-Strategie gleichermaßen auf Vernetzung und Sicherheit ausgerichtet sein.

Per Definition ist das Software-defined WAN (SD-WAN) eine Schnittstelle zu externen, oft öffentlichen Netzwerken, die viele Bedrohungen anziehen können. Außerdem unterscheiden sich die Standortnetzwerke vermutlich – und dieser Verkehr fließt über das SD-WAN. Jeder Standort verarbeitet wahrscheinlich wichtige Geschäftsanwendungen, bietet Zugang zu Cloud-Diensten, verwaltet das allgemeine Web-Browsing und empfängt Internetverkehr von Besuchern. Jeder dieser Verkehrsströme hat andere Sicherheitsanforderungen, und Unternehmen müssen auch die SD-WAN-Infrastruktur selbst absichern.

Sicherheit ist ein wesentlicher Bestandteil von SD-WAN. Aber wenn Unternehmen sich über SD-WAN-Sicherheitsaspekte informieren, sind sie oft verwirrt. Es überrascht nicht, dass viele Anbieter es vorziehen, die Sicherheit in ihre größere Vision der Cloud-Architektur einzubauen. Das ist zu erwarten, da es für die Anbieter einfacher ist, die Kunden für ihre Top-Down-Vision zu gewinnen, als ihnen Bottom-Up-Funktionen und -Fähigkeiten zu verkaufen. Aber eine Vision wird Ihr Netzwerk nicht schützen – Funktionen schon.

Als Ausgangspunkt für die Bewertung von SD-WAN-Sicherheitsüberlegungen sollten wir uns die Schritte zur Sicherung der SD-WAN-Infrastruktur ansehen.

Onboarding

Jahrelang bestand die Hauptsorge der IT-Abteilung beim Hinzufügen eines Switches oder Routers zum Netzwerk darin, einen schnellen und einfachen Prozess zu gewährleisten. Viele Endanwender gingen davon aus, dass eine Person mit physischem Zugang zum Kabelschrank und den LAN- und WAN-Verbindungen die Berechtigung hatte, das Netzwerkgerät hinzuzufügen. Heutzutage ist das keine sichere Annahme mehr.

Die Geräte der Netzwerkinfrastruktur können sich in einem gemeinsam genutzten Raum oder im Rack eines Dienstanbieters befinden, wo Sie die physischen Sicherheits- und Zugangsanforderungen nicht kennen. Sie benötigen also einen sicheren Onboarding-Prozess für Ihr SD-WAN. Das Letzte, was Sie brauchen, ist ein bösartiges Gerät, das sich als legitimer Teil Ihres Netzwerks ausgibt und Zugriff auf den gesamten Datenverkehr hat, der über das Gerät läuft.

Ein weiterer SD-WAN-Sicherheitsaspekt ist, dass Ihr Anbieter neue Infrastrukturgeräte so lange blockiert, bis sie sich authentifiziert haben. Dazu gehört nicht die Sperrung von Benutzergeräten wie Telefonen und Laptops, wofür ein Captive Portal zuständig ist.

Die Authentifizierung kann über eine Registrierungs- oder Seriennummer oder ein anderes Sicherheits-Token erfolgen. Wenn Sie ein dynamisches Netzwerk mit häufigen Infrastrukturänderungen planen, stellen Sie sicher, dass die Authentifizierungsmethode keine logistischen Probleme verursacht.