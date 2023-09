Die Gefahr und die Probleme von Multivendor SD-WAN

Multivendor-Netzwerke sind kein neues Konzept. Eine IT-Organisation verwendet vielleicht einen Anbieter für das Switching und einen anderen für das WLAN, um die führende Technologie der beiden Anbieter zu nutzen. Ein anderes Unternehmen setzt möglicherweise auf zwei verschiedene Switching-Anbieter in einem Data Center, um die Preisgestaltung durch die einzelnen Anbieter zu optimieren.

Aber ist ein herstellerübergreifendes softwaredefiniertes WAN (SD-WAN) überhaupt sinnvoll? Technisch gesehen handelt es sich bei SD-WAN um einen Overlay-Service. Ein Unternehmen setzt ihn über ein bestehendes WAN-Underlay ein, um ein hybrides Netzwerk zu schaffen, das MPLS, Breitband, Mobilfunknetze und andere Dienste miteinander kombiniert. Aus dieser Perspektive würde die Verwendung mehrerer SD-WAN-Anbieter in der Overlay-Ebene lediglich zu einer unnötigen Komplexität führen. Aber genau das ist es, was eine wachsende Zahl von IT-Unternehmen heute tut.

Eine Studie von Enterprise Management Associates (EMA) hat ergeben, dass mehr als 40 Prozent der Unternehmen mehrere SD-WAN-Anbieter einsetzen oder dies planen. Die EMA-Forschung ergab auch, dass die Zahl der Unternehmen, die davon überzeugt sind, dass sie ein SD-WAN mit nur einem Anbieter betreiben können, von 59 Prozent im Jahr 2020 auf 49 Prozent im Jahr 2023 gesunken ist. Diese Zahlen wurden in einem Marktforschungsbericht veröffentlicht, der auf einer Umfrage unter 313 IT-Experten basiert, die sich mit SD-WAN beschäftigen.

Zum Beispiel sagte ein Direktor für Network Operations bei einem multinationalen Hersteller mit einem Umsatz von 37 Milliarden Dollar, dass sein Unternehmen auf einen einzigen SD-WAN-Anbieter standardisiert hat, aber das Unternehmen mit mehr als einem halben Dutzend MSPs arbeitet, um die Plattform zu betreiben . Diese MSP-Komplexität ist geografisch bedingt. Kein MSP war in der Lage, die gesamte globale SD-WAN-Implementierung des Unternehmens zu verwalten. Jeder MSP bietet im wesentlichen einen eigenen Service an und betreibt nur einen Teil des gesamten globalen Netzwerks.

Ein Netzwerkingenieur eines 200-Milliarden-Dollar-Unternehmens aus dem Gesundheitswesen gab an, dass zwei der oben genannten Punkte für sein Multivendor SD-WAN ausschlaggebend waren. Er sagte, dass er für ein großes Unternehmen arbeitet, das ständig Firmen aufkauft. Infolgedessen kommen neue Technologien und Geräte hinzu, was bedeutet, dass die Infrastruktur zusammengeführt werden muss. Ein weiterer Faktor ist, dass das Unternehmen als zwei Firmen agiert: eine in den USA und eine überall sonst.

Die EMA-Untersuchung ergab, dass SD-WAN-Umgebungen mit mehreren Anbietern in der Regel Schwierigkeiten haben. Die Wahrscheinlichkeit, dass Unternehmen mit ihren SD-WAN-Implementierungen erfolgreich sind, ist größer, wenn sie eine Umgebung mit nur einem Anbieter haben. Zum Beispiel hatten 53 Prozent der erfolgreichsten Unternehmen nur einen SD-WAN-Anbieter, aber nur 13 Prozent der am wenigsten erfolgreichen Unternehmen arbeiteten mit einem einzigen Hersteller.

Was können Sie tun?

Viele Netzwerkmanager können nicht verhindern, dass Multivendor SD-WAN in ihre Umgebungen eindringt. Netzwerkprofis müssen jedoch versuchen, die Stimme der Vernunft zu sein. Wenn Multivendor SD-WAN auf Sie zukommt, sollten Sie eine Warnung vor Sicherheitsproblemen, Qualifikationslücken und Kostenüberschreitungen aussprechen.

Auch wenn Sie die Flut der Multivendor-Lösungen nicht aufhalten können, ist es dennoch möglich, erfolgreich zu sein. Eine Empfehlung lautet, eine effektive Netzwerküberwachung mit einem Monitoring-Tool einzurichten, das eine Ende-zu-Ende-Betriebssicht auf Ihr gesamtes Netzwerk über mehrere SD-WAN-Plattformen hinweg bieten kann.

Arbeiten Sie auch mit der Sicherheitsgruppe zusammen, um einen effektiven Ansatz für Sicherheitsrichtlinien und -kontrollen zu erhalten. Der Einsatz eines Netzwerksicherheitsdienstes eines Drittanbieters, der sich in alle SD-WAN-Anbieter integrieren lässt, kann Ihnen beispielsweise beim Aufbau einer einheitlichen Sicherheitsarchitektur helfen.

Schließlich nehmen die meisten Unternehmen SD-WAN als Managed Service in Anspruch. Wenn dies in Ihrem Unternehmen der Fall ist, sollten Sie einen MSP suchen, der Ihr Ende-zu-Ende-WAN unabhängig von der Anzahl der installierten SD-WAN-Anbieter verwalten und betreiben kann. In einem solchen Fall könnte ein MSP bereit sein, ein in einem Teil Ihres Unternehmens installiertes SD-WAN zu übernehmen und im Gegenzug seinen bevorzugten SD-WAN-Anbieter in den Rest Ihres Netzwerks zu bringen.

Über den Autor:

Shamus McGillicuddy ist Vizepräsident der Forschungsabteilung für das Netzwerkmanagement bei Enterprise Management Associates (EMA). Er verfügt über mehr als neun Jahre Erfahrung in der IT-Branche, vor allem als Journalist, der über den Markt für Netzwerkinfrastruktur berichtete.

Die Autoren sind für den Inhalt und die Richtigkeit ihrer Beiträge selbst verantwortlich. Die dargelegten Meinungen geben die Ansichten der Autoren wieder.