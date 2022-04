Software-defined WAN: 4 wichtige SD-WAN-Trends für 2022

Software-defined WAN (SD-WAN) ist einer der IT-Bereiche, der am stärksten von der COVID-19-Pandemie betroffen ist.

Bevor die diversen COVID-19-Lockdowns und Home-Office-Anordnungen sich Anfang 2020 auf die Unternehmen auswirkten, gaben 61 Prozent von ihnen an, dass sie mit einem SD-WAN-Rollout begonnen hatten. In der zweiten Hälfte 2021 sagten laut Nemertes Research nur noch 36 Prozent der Unternehmen, dass sie SD-WAN bereitgestellt hätten oder sich gerade im Bereitstellungsprozess befänden.

Die Pandemie stoppte dann die begonnenen Bereitstellungen. Während einige Unternehmen ihre Pläne wieder aufgenommen haben, sind die meisten SD-WAN-Projekte noch immer auf Eis gelegt, da die Pandemie weiter anhält. Der technologische Wandel und die Zunahme von dauerhafter Hybrid Work haben die Netzwerkumgebung so komplex gemacht, dass einige Unternehmen, die SD-WAN bereits vollständig implementiert hatten, ihre Services wieder eingestellt haben.

Während sich die Anzeichen für eine Welt nach der Pandemie abzeichnen, sollten Netzwerkfachleute die folgenden vier SD-WAN-Trends im Auge behalten:

1. SD-WAN as a Service

Early Adopter, die mit schwer zu lösenden WAN-Problemen zu kämpfen hatten, stellten SD-WAN mit einem Do-It-Yourself-Ansatz bereit (DIY SD-WAN). Dieser Ansatz hat sich bewährt, da er sowohl die Servicebereitstellung verbessert als auch den Managementaufwand verringert. Den DIY-SD-WAN-Pionieren folgten anschließend immer mehr Unternehmen mit weniger Problemen, die ihre Produkte schnell weiterentwickelten und verbesserten.

Irgendwann begannen Firmen mit ausgelagerten WANs, die gleichen Verbesserungen für ihre Services sowie neue Freiheiten bei Auswahl und Zusammenstellung der Konnektivität zu fordern. Die Service-Provider erkannten, dass die einfachere Verwaltung zu höheren Gewinnspannen führt.

Abbildung 1: Diese vier SD-WAN-Trends könnten SD-WAN-Bereitstellungen 2022 unterstützen.

Die SD-WAN-Migration schien für einige IT-Abteilungen zudem ein logischer Schritt zu sein, um das Outsourcing zu forcieren und den WAN-Betrieb ganz aufzugeben. Der Anteil der Managed-SD-WAN-Bereitstellungen stieg innerhalb von drei Jahren rapide an: von weniger als 8 Prozent im Jahr 2017 auf die Hälfte aller Installationen im Jahr 2020.

Im Grunde genommen hat jeder Managed-Network-Service-Provider mindestens eine – und oft mehrere – SD-WAN-Optionen auf den Markt gebracht. Die Angebote reichten von Managed Deployments der DIY-Technologie bis hin zu Carrier-spezifischen, netzwerkbasierten Portfolios, basierend auf der Netzwerkinfrastruktur des Carriers und virtualisierter Infrastruktur.

Das Endziel eines Managed WANs ist eine NaaS-Option (Network as a Service). Die meisten NaaS-Provider haben inzwischen SD-WAN in ihre Angebote aufgenommen. In den letzten Jahren haben die NaaS-Provider ihre Angebote überarbeitet, um die wichtigsten Funktionen eines SD-WAN-Dienstes bereitzustellen.

Einige SD-WAN-as-a-Service-Funktionen, die NaaS-Anbieter in ihr Portfolio übernahmen, sind Redundanz- und Konnektivitätsoptionen, richtlinienbasierte Routenoptimierung und Traffic-Priorisierung. Die Provider hatten bereits mehrere SD-WAN-ähnliche Management-, Optimierungs- und Redundanzfunktionen in die Middle-Mile-Segmente ihrer Architekturen integriert, so dass sie diese Funktionen nur noch erweitern mussten.

Im Zuge der fortschreitenden Verlagerung hin zu Anything as a Service steht zu erwarten, dass die Nachfrage nach Managed SD-WAN die Nutzung von NaaS-Angeboten (nun unter dem Namen SD-WAN as a Service) fördern wird, und zwar unabhängig von Branche und Unternehmensgröße.