Mit Conversational KI-Bots zum intelligenten Self-Service

Die zunehmende Digitalisierung aller Lebensbereiche hat das Kommunikations- und Konsumverhalten der Menschen stark verändert und macht auch vor dem Kundenservice keinen Halt. In einer Zeit, in der Kunden durch ein vielfältiges Leistungsangebot geradezu überwältigt sind, können Aspekte wie Servicequalität, Erreichbarkeit und Informationsmöglichkeit den Unterschied machen.

Traditionelle Call-Center als Anlaufstelle für sämtliche Kundenanfragen reichen dabei nicht mehr aus – sowohl aus Sicht der Benutzerfreundlichkeit als auch der zu investierenden Kosten für gut ausgebildetes Servicepersonal. Abhilfe versprechen Self-Service-Angebote in Form von sprach- und textbasierten Chats sowie Messengern, die sich immer größerer Beliebtheit erfreuen.

Intelligente Lösungen, die künstliche Intelligenz (KI) in den Servicemix integrieren, werden deswegen für Unternehmen immer interessanter. So genannte Conversational KI-Bots können bei richtigem Einsatz vielfältige Anwendungsszenarien zukunftsträchtig adressieren und wiederkehrende Serviceanfragen automatisiert bearbeiten.

Auch wenn sich der Einsatz von Messaging Tools in immer mehr Unternehmen durchsetzt, steigt die Anzahl der digitalen Anfragen kontinuierlich an. Zudem wird der Anspruch auf Kundenseite nach herausragendem Service (Service Excellence) immer schwieriger – insbesondere, da viele Unternehmen zur Senkung von Kosten und zur Verkleinerung ihrer Serviceteams gezwungen werden.

Die Vorteile, die Unternehmen bei einer Einführung von Messaging-Angeboten im Kundenservice haben, sind dabei nicht von der Hand zu weisen: Zum einen können Chat-Funktionen Live- und asynchrone Kommunikation in einem Kanal kombinieren, so dass Anfragen einfacher parallel bearbeitet werden.

Optimierte Kundenerlebnisse dank künstlicher Intelligenz

Besonders bei Routineaufgaben und Standardanfragen entlasten virtuelle Tools das Serviceteam und unterstützen Kunden rund um die Uhr entweder im geführten Gesprächsdialog oder mit Antworten auf Basis von Freitexteingaben, bevor ihre Anliegen an die Mitarbeiter im Servicecenter weitergeleitet werden.

Durch die Analyse von eingegebenem Text kann so in Verbindung mit einer Wissensdatenbank schnell eine passende Antwort zur Verfügung gestellt werden. Dazu müssen die Algorithmen zur Analyse eingehender Kundenfragen, zum Beispiel im Kontaktformular einer Webseite oder in der Kommunikation mit einem Chatbot, in die eigene Wissensdatenbank eingebunden werden, um bereits an dieser Stelle die passenden Antwortbausteine vorschlagen zu können.

Je nach Kontext antworten die Bots direkt selbst auf Kundenanfragen. Dies sorgt für eine höhere Zufriedenheit bei den Konsumenten, da diese sofort eine Reaktion auf ihre Anfragen erhalten.

Je nach Einsatzgebiet befähigt künstliche Intelligenz auch die eigenen Servicemitarbeiter, Kundenanfragen effizienter zu bearbeiten. Algorithmen analysieren den Inhalt einer eingehenden Anfrage und schlagen dazu passendes Wissen aus bestehenden Daten oder bisherigen Kundeninteraktionen vor.

Diese Informationen ermöglichen dem Serviceteam, Anfragen professioneller zu bearbeiten, eine hochwertige Dienstleistung zu bieten und zeit- und damit kosteneffizienter zu arbeiten. Die dadurch eingesparte Zeit kann genutzt werden, um beispielsweise komplexere Kundenbedürfnisse besser zu erfüllen und damit die Beziehung zu den Konsumenten persönlicher und damit erfolgreicher zu gestalten.