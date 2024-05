Intelligenter Kundenservice: Was kann KI – und was nicht?

Mit Conversational und Generative AI hält eine neue Generation an intelligenten, digitalen Assistenten Einzug im Kunden-Support.

Das Potenzial zeigt eine Studie (PDF) des National Bureau of Economic Research. Demnach waren Kundenbetreuer, die Tools mit generativer KI bei der Bearbeitung von Kundenanfragen nutzten, um 14 Prozent produktiver als Mitarbeiter, die dies nicht taten. Geringer qualifizierte und unerfahrene Kundenbetreuer erledigten ihre Aufgaben sogar um 35 Prozent schneller und waren mit nur zwei Monaten Berufserfahrung ebenso effizient wie Beschäftigte mit sechs Monaten Betriebszugehörigkeit, die keinen KI-Assistenten an der Seite hatten.

Aber auch routinierte Serviceagenten profitieren vom Einsatz von KI. Relevante Technologien sind hier vor allem Machine Learning / Deep Learning, Natural Language Processing (NLP), Sprachverarbeitung, Predictive Analytics und Computer Vision. Sie werden oft kombiniert, um leistungsstarke Lösungen zu schaffen, Dabei ist die digitale Unterstützung nicht in erster Linie dazu gedacht, den menschlichen Kontakt zu ersetzen, sondern soll die Mitarbeiter vor allen Dingen entlasten, Prozesse effizienter machen und die Qualität der Interaktionen verbessern.

Der KI-gestützte Werkzeugkasten bietet für den Kunden-Support eine ganze Reihe von Funktionen und nützlichen Anwendungen: So können beispielsweise mit Automatic Speech Recognition (ASR) gesamte Gespräche in Echtzeit transkribiert werden. Voice Assistants analysieren die enthaltenen Informationen, um relevante Daten oder Antworten auf Kundenanfragen herauszufiltern oder direkt einen Befehl auszuführen, wie etwa einen Bestellvorgang zu starten.

Spracherkennung ermöglicht die automatische Bearbeitung von Anrufen, während KI-gesteuerte Selbstbedienungs-Tools Kunden befähigen, einfache Probleme eigenständig zu lösen. Durch die Automatisierung dieser aufwendigen, aber standardisierten Aufgaben können menschliche Mitarbeiter ihre Aufmerksamkeit auf komplexere Anfragen richten, wodurch die Gesamteffizienz gesteigert und die Qualität des Kunden-Supports verbessert wird. Die automatisierten Prozesse gewährleisten eine Konsistenz in der Servicequalität, unabhängig von Tageszeit oder Arbeitsbelastung. Zudem ermöglicht KI die Skalierbarkeit des Kundenservices, sodass Unternehmen sich flexibel an Schwankungen in der Anfragenanzahl anpassen können.

Auch wenn KI-Systeme immer intelligenter werden, dank Machine Learning ständig dazulernen und in natürlicher Sprache interagieren können: ihre große Stärke sind nach wie vor Routinetätigkeiten. Sie automatisieren repetitive Aufgaben, was zu erheblichen Zeit- und Ressourceneinsparungen führt. KI-Tools analysieren und verarbeiten schnell riesige Mengen an Daten, prüfen Transaktionen und beantworten einfache und häufig gestellte Fragen präzise und rund um die Uhr.

Virtuelle Agenten – was können Chatbots heute?

Unabhängig von Zeit, Ort oder Kommunikationskanal schnell und multilingual Hilfestellung erhalten, ohne in endlosen Warteschleifen ausharren zu müssen – was die 24/7-Verfügbarkeit angeht, so sind Chatbots die unübertroffenen Stars im Support. Die virtuellen Agenten ermöglichen eine sofortige Unterstützung für Kunden überall auf dem Globus. Herkömmliche Chatbots arbeiten allerdings regelbasiert. Das heißt, sie funktionieren nach festgelegten Regeln und Skripten, sind jedoch begrenzt in ihrer Fähigkeit, natürliche Gespräche zu führen und komplexe Anfragen zu verstehen. Dies kann zu Frustration bei den Kunden führen, die auf vorgefertigte Antworten stoßen und sich nicht individuell betreut fühlen.

Die KI-gestützten Chatbots der Generation ChatGPT verstehen dagegen menschliche Sprache, führen kontextbezogene Gespräche, bringen komplexe Anfragen in den richtigen Zusammenhang und lernen aus allen Interaktionen beständig dazu. Die Entwicklungen die generative KI in diesem Bereich in letzter Zeit genommen hat, sind dabei gewaltig.

Folgende Funktionen machen KI-basierte Chatbots zu wahren Assistenten: