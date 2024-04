Menschen, Daten und KI: die Kraft kollaborativer Intelligenz

Ohne Zweifel markierte das Jahr 2023 einen Meilenstein in der Anwendung von künstlicher Intelligenz (KI) und maschinellem Lernen (ML). Was ein, zwei Jahre zuvor wie Science-Fiction erschien, war plötzlich – vor allem dank ChatGPT von OpenAI – praktisch für jedermann zugänglich.

Gleichzeitig kamen die enormen gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Möglichkeiten und Folgen einer breiten, scheinbar unkontrollierten Anwendung von KI ans Tageslicht – positive wie negative. Das Thema ist längst nicht ausdiskutiert. Die oft als schwerfällig gescholtene Europäische Union hat mit ihrem Artificial Intelligence Act, der weltweit als Vorbild gesehen wird, überraschend schnell auf den KI-Boom reagiert. Das unterstreicht die Bedeutung des Themas.

Doch was genau bringt KI der Wirtschaft, und speziell den Unternehmen? Wie können sie davon profitieren – insbesondere vor dem Hintergrund enormer Herausforderungen, hohem Kostendruck und wachsenden Anforderungen ihrer Kunden? Einer Gartner-Studie zufolge halten 21 Prozent aller CEOs und Unternehmensleiter KI für den Heilsbringer schlechthin. Eine Top-Technologie, die in den nächsten drei Jahren die eigene Branche dominieren wird. Der Gartner-Analyst Mark Raskino sieht diesbezüglich sogar schon den Punkt erreicht, an dem alle Unternehmen, die bislang noch nicht in KI investiert haben, sich Sorgen um ihre Wettbewerbsfähigkeit machen sollten.

Am Ende des Tages ist KI jedoch weder gut noch böse, sondern ein mächtiges Werkzeug, dessen Anwendungsmöglichkeiten wir erst langsam kennenlernen. Sie ist ein nützliches Tool für viele, aber nicht alle Probleme im Unternehmen. Die Gefahren durch KI werden reduziert, wenn Mensch, Daten und Software ein gut eingespieltes Team bilden. Das heißt auch, dass Unternehmen ihre geschäftlichen Entscheidungen nicht allein automatisierten Systemen überlassen. In diesem Sinne ist KI also als Abkürzung für kollaborative Intelligenz zu verstehen.

Jedoch birgt KI auch Gefahren, die speziell Unternehmen betreffen. Zum Risiko durch vermehrte (automatisierte) Cyberangriffe und Social Engineering , befeuert durch Deepfakes , gesellt sich die – oft irrationale – Angst vor möglichen Massenentlastungen. Dies bringt Unruhe in die Belegschaft. Und: KI ist nur so gut wie die dazu verwendeten Modelle und Daten. Sind diese ungeeignet oder veraltet, kann der Einsatz von KI auch negative Schlagzeilen, Rufschädigung und unkalkulierbare Folgekosten nach sich ziehen. Ein Beispiel dafür ist das mittlerweile ausrangierte KI-Rekrutierungs-Tool von Amazon, das männliche Bewerber bevorzugte .

Klar ist, dass KI gut große Datenmengen verarbeiten und Mitarbeiter von monotonen, repetitiven Aufgaben entlasten kann. Dank ihrer Unterstützung kann die Führungsebene, insbesondere der CIO, fundierte Entscheidungen auf Basis von Echtzeitdaten treffen. Das Ziel, Prozesse zu automatisieren, die Kundenerfahrung zu verbessern, Betriebskosten zu senken und in der digitalen Geschäftslandschaft Wettbewerbsvorteile zu erzielen, rückt mit KI in greifbare Nähe.

Einsatzgebiet 2: Kundenservice

Neben effektiver Kostenkontrolle sind heute Kundenbindung und Kundenloyalität entscheidende Faktoren für den Unternehmenserfolg. Untersuchungen zufolge gewinnt Digital Customer Experience (DCE) in vier von fünf Unternehmen immer mehr an Bedeutung. Aber auch hier treffen knappe Budgets auf immer höhere Anforderungen. Deswegen sollten sich Unternehmen zuerst fragen, was einen exzellenten Service überhaupt ausmacht. In erster Linie ist es eine schnelle Antwortreaktion, verbunden mit entsprechend kurzer Bearbeitungszeit. Dazu kommt ein besseres Verständnis dessen, was der Kunde wirklich will.

Mit Automatisierung und KI sind Unternehmen in der Lage, ihr Serviceversprechen auf ein neues Level zu heben. In den Fokus rückt dabei ein optimales IT-Servicemanagement (ITSM), also die Verwaltung und Unterstützung von IT-Services für das unternehmenseigene Problemmanagement, Incident Management, Change Enablement, Release Management und Finanzmanagement. Als integraler Bestandteil des Kundenservices gilt es, ITSM so weit wie möglich zu optimieren und zu vereinfachen.

„Kein zukunftsorientiertes Unternehmen wird 2024 auf KI-gestützte Lösungen verzichten können. Sie sorgen in der Führungsetage für bessere Entscheidungen bei Unternehmensstrategie und Finanzplanung und optimieren den Kundenservice.“ Werner Luetkemeier, Serviceware SE

KI übernimmt dabei eigenständig Routineaufgaben, beschleunigt den Prozess und entlastet gleichzeitig die Service-Mitarbeiter dank automatisch klassifizierter Tickets, selbstständig gefundener Antworten auf Anfragen und automatisch generierter E-Mails. Statt menschlicher Mitarbeiter beantwortet ein KI-gestützter Chatbot die allgemeinen Kundenanfragen, sammelt Benutzerdaten und sorgt für den gewünschten Support.