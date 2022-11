Die Vorteile und Nachteile von CRM-Anwendungen

Für die Organisation der Kundendaten benötigt jedes Vertriebsteam eine CRM-Plattform (Customer Relationship Management). Herausforderungen wie die manuelle Dateneingabe können die Pflege des Tools allerdings schwierig machen.

CRM-Plattformen wurden schon immer eingesetzt, um die Kundeninteraktionen während des Verkaufszyklus zu verfolgen. Im Laufe der Jahre haben die Anbieter die Tools aber so angepasst, dass sie deutlich mehr können. Einige Plattformen nutzen heute beispielsweise künstliche Intelligenz (KI). Damit werden CRM-Systeme in die Lage versetzt, den Vertriebsmitarbeitern vorzuschlagen, was sie als Nächstes tun und welchen Kunden sie Priorität einräumen sollten. Moderne CRM-Plattformen verbessern auch das Marketing, optimieren Arbeitsabläufe und vieles mehr. Vertriebsleiter sollten ein neues System aber nicht unüberlegt einführen.

Vorteile von CRM-Plattformen

CRM-Plattformen bieten viele Vorteile, zum Beispiel personalisiertes Marketing, höhere Produktivität und KI-gestützte Prognosen.

Personalisierung. Unternehmen mit ausgewiesener Kundenorientierung passen ihren Kundenservice und ihre Marketingmaßnahmen häufig an einzelne Kunden und Kundensegmente an. Dieser personalisierte Ansatz kann die Kundenzufriedenheit und damit den Umsatz steigern. Das zeigen viele Studien. Unternehmen können jedoch nur dann einen persönlichen Kundenservice anbieten, wenn sie Kundendaten sorgfältig erfassen – und hier kommen CRM-Plattformen ins Spiel.

CRM-Systeme verfolgen Kundendaten wie demografische Daten, Kaufhistorie und Interaktionen mit dem Kundenservice. Mit diesen Informationen können Vermarkter gezielt Werbung betreiben. Und da CRM-Plattformen den Agenten den Zugriff auf frühere Interaktionen ermöglichen, müssen sich die Kunden nicht mit Servicemitarbeitern auseinandersetzen, die einen unterschiedlichen Informationsstand haben.

Produktivität. Unternehmen können in ihre CRM-Plattformen andere Tools wie Kalender und Anwendungen für elektronische Signaturen integrieren. Auf diese Weise lassen sich Arbeitsabläufe optimieren. Wenn Unternehmen in ihrer CRM-Plattform Apps für elektronische Unterschriften zur Verfügung stehen, kann das System Formulare automatisch mit Kundeninformationen aus dem CRM-Repository füllen, wie zum Beispiel Name, Telefonnummer, Adresse und E-Mail.

Abbildung 1

Außerdem erhöht die Integration von Unternehmens-Tools in das CRM die Produktivität der Mitarbeiter, da sie verschiedene Aufgaben über eine einzige Benutzeroberfläche ausführen können. Wenn beispielsweise ein Vertriebsteam in seine CRM-Plattform E-Mail- und Kalender-Apps integriert, können die Mitarbeiter ihre Vertriebspipelines, Kundeninteraktionen und anstehenden Termine an einem Ort einsehen.

KI. Mit KI-gestützten CRM-Plattformen lassen sich wertvolle Geschäftseinblicke gewinnen. So sind CRM-Plattformen heute oft in der Lage, mit Prognose-Tools beispielsweise Trends in Kundendaten zu erkennen und den Vertriebsmitarbeitern Empfehlungen für die nächsten Schritte zu geben. Einige KI-gestützte CRM-Plattformen nutzen außerdem Tools zur Stimmungsanalyse. Diese erlauben es, Emotionen von Kunden wie Ärger oder Freude zu erkennen. Sie geben den Vertriebs- und Servicemitarbeitern Aufschluss darüber, wie sich ein Kunde während einer bestimmten Interaktion fühlt.