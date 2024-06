Oracle NetSuite: wie Sie das Cloud-ERP optimal einsetzen

ERP-Systeme (Enterprise Resource Planning) sind in der modernen Geschäftswelt von zentraler Bedeutung, da sie die Integration und Verwaltung von Geschäftsprozessen ermöglichen.

Oracle NetSuite ERP ist ein Cloud-ERP-System, das eine breite Palette von Funktionen bereithält, um Unternehmen bei der Optimierung ihrer Geschäftsprozesse zu unterstützen.

Oracle NetSuite bietet darüber hinaus Automatisierung von Geschäftsprozessen und die Bereitstellung eines vollständigen Überblicks über alle Teile eines Unternehmens. Da NetSuite komplett in der Cloud betrieben wird, sind alle buchhalterischen und operativen Informationen jederzeit und von jedem Gerät aus zugänglich.

Daten können auf drei Arten in NetSuite eingebracht werden: Durch Integration mit Drittanbietersystemen wie Shopify oder Salesforce, manuelle Dateneingabe durch Mitarbeiter oder durch Hochladen von CSV-Dateien. Die Lösung ermöglicht es Anwendern, die Daten zu analysieren und Berichte zu erstellen, um die Rentabilität von Produktlinien zu bewerten oder Rechnungen zu verfolgen.

Die Daten in NetSuite werden in drei Hauptkategorien unterteilt:

Ein großer Vorteil von NetSuite ist die SuiteSuccess-Methode , die vorkonfigurierte Versionen der Software für verschiedene Branchen bietet. Diese sollen die Implementierung beschleunigen und erleichtern. Allerdings zeigt sich häufig, dass die eigentlichen Herausforderungen weniger in der technischen Einrichtung liegen, sondern in den organisatorischen Veränderungen und der Anpassung der Geschäftsprozesse, die notwendig sind, um NetSuite vollständig zu nutzen.

NetSuite wurde von Oracle übernommen, um das Produktspektrum für kleine und mittlere Unternehmen zu erweitern. Obwohl NetSuite einige Vorteile hat, ist es nicht immer die beste Wahl. Seine Standardisierung ist in einigen Fällen zu starr, was für Unternehmen mit spezifischen Anforderungen oder komplexen Geschäftsprozessen problematisch ist.

Oracle NetSuite ist eines der am häufigsten genutzten ERP-Systeme auf dem Markt und wird oft von kleinen und mittleren Unternehmen verwendet. NetSuite war eines der ersten reinen Cloud-ERP-Systeme. Als Multi-Tenant Software as a Service (SaaS) bietet NetSuite standardisierte Workflows, die besonders für kleinere, wachstumsstarke Unternehmen von Vorteil sind, da sie schnell und effizient skalieren können.

Abrechnungsmodelle und Inventarauffüllung in NetSuite

Da NetSuite eine Cloud-Anwendung ist, können Unternehmen kurzfristig auf eine Instanz zugreifen und mit der Nutzung beginnen. Unternehmen, die bisher mit QuickBooks, Excel-Tabellen oder manuellen Prozessen gearbeitet haben, müssen sich allerdings bewusst sein, dass der Wechsel zu einem ERP-System wie NetSuite umfangreiche Veränderungen beinhaltet. Ein klarer Plan für das Änderungsmanagement ist unerlässlich, um sicherzustellen, dass die Mitarbeiter die neuen Prozesse akzeptieren und umsetzen.

Mit NetSuite können komplexe Abrechnungsmodelle, wie die Kombination aus festen und nutzungsbasierten Gebühren, verwaltet werden. Dies schließt die automatische Berechnung von Provisionen für Vertriebsmitarbeiter sowie die sofortige Auswirkung auf Gewinn- und Verlustrechnung und Cashflow ein. Die Erstellung von Berichten und gespeicherten Suchabfragen unterstützen wiederholbare Suchen, um relevante Daten in Listenform darzustellen. Dies ist hilfreich, um Verkaufsaufträge oder die Rentabilität verschiedener Produktkategorien zu analysieren.

Ein weiteres Feature ist die Handhabung von Bestellungen, bei der Mitarbeiter Bestellanforderungen einreichen, die von Vorgesetzten genehmigt werden, bevor die Rechnungen der Lieferanten verarbeitet und Zahlungen initiiert werden.

Die Inventarauffüllung in NetSuite erfolgt über ein konfiguriertes Bestellpunktsystem, das automatisch Bestellungen erstellt, wenn der Lagerbestand niedrig ist. Die Verfolgung von Kundenbestellungen und Zahlungen wird erleichtert, indem Verkaufsauftragsformulare in Rechnungen umgewandelt und überfällige Rechnungen auf dem Dashboard angezeigt werden. Schließlich ermöglicht die Bankabstimmung in NetSuite, die Barmittelbestände des Unternehmens mit den Bankkonten abzugleichen, um Unregelmäßigkeiten und Betrug zu erkennen.