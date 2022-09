Die drei Arten von CRM-Systemen verstehen

Die richtige Software für das Customer Relationship Management (CRM) kann Unternehmen dabei unterstützen, mit ihren Kunden zu kommunizieren und eine dauerhafte Beziehung aufzubauen. Bevor ein Unternehmen jedoch eine CRM-Software kauft, muss es die Unterschiede zwischen den drei Haupttypen – operativ, analytisch und kollaborativ – verstehen und wissen, welches die richtige Wahl ist.

Operative CRM-Systeme

Ein operatives CRM-System ist der am weitesten verbreitete CRM-Typ und deckt das breiteste Spektrum an Funktionen ab. Es vereint alle Geschäftsprozesse wie Kundenservice, Marketing und Vertrieb innerhalb eines Unternehmens in einem einzigen System. Sein Hauptziel ist die Optimierung der Geschäftsabläufe und die Zentralisierung wichtiger Prozesse an einem Ort: der Kundeninteraktionen und des Vertriebs, der Marketingprozesse sowie der Service- und Support-Leistungen. Darüber hinaus speichert das CRM-System Informationen über Kunden, Interessenten und Mitarbeiter auf einer gemeinsamen Plattform, um so bestehende und potenzielle Kunden besser zu unterstützen.

Ein operatives CRM-System erfasst Kundendaten und nutzt sie für die Bereitstellung von Dienstleistungen während des gesamten Kundenlebenszyklus, einschließlich Marketing-, Vertriebs- und Serviceautomatisierung.