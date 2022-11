Die neue Rolle des Storage-Administrators

Die Rolle des Speicheradministrators befindet sich im Wandel – aber ob es sich derzeit um ein „Aussterben“ oder eine dramatische Neuausrichtung dieser Karriere handelt, steht abzuwarten. In der Branche gibt es unterschiedliche Meinungen dazu.

Die Gründe für diesen Wandel sind bekannt. Dazu gehören der Aufstieg von hybriden Cloud-Rechenzentren durch die Einführung von Virtualisierung sowie die fortschreitende Verbreitung neuerer Technologien wie zum Beispiel Containerisierung. Zusammen bringen sie die Rolle des Speicheradministrators an einen professionellen Brennpunkt.

In der Vergangenheit bestand die Position des Speicheradministrators aus einer Mischung von Aufgaben wie der Installation und Wartung von Speicherhardware in Rechenzentren und der Bereitstellung von Speicherdiensten für andere IT-Teams über Befehlszeilen oder andere spezialisierte Herstellersoftware.

Heute fühlen sich einige Speicheradministratoren durch die Managed Services von Anbietern in ihrer Position bedroht, aber CIOs, die diese Position neu besetzen, sehen die veränderten Anforderungen, die in neuen Verantwortlichkeiten wie Datenverwaltung, Datenplatzierung und Infrastrukturkostenmanagement resultiert.

Die wichtigste Regel, die jeder Storage-Administrator befolgen muss, ist, die Rolle nicht allein auf den Titel zu beschränken.

„Die erste Regel für einen Speicheradministrator lautet: Reden Sie nicht darüber, dass Sie ein Speicheradministrator sind“, sagt Dave Raffo, Senior Analyst bei der Evaluator Group. „Sie sollten nicht herumlaufen und den Leuten sagen, dass Sie nur ein Speicherverwalter sind.“

Neue Bereitstellungsansätze Auf der jüngsten HPE Discover 2022 Konferenz in Las Vegas stellte Hewlett Packard Enterprise seine GreenLake Managed Services den anwesenden Kunden als die Zukunft zur Vereinfachung des Personalaufwands und zur Beseitigung interner technologischer Komplikationen vor. „Die Anwender haben nahezu unbegrenzten Speicherplatz und können wachsen, ohne sich Gedanken über die Anschaffung oder Erneuerung von Hardware machen zu müssen“, erklärt Maciej Glowacki, ein IT-Systemmanager. GreenLake macht laut HPE den Großteil des Infrastrukturbetriebs vor Ort überflüssig, indem diese Aufgaben an den Anbieter ausgelagert werden. Mit diesem Ansatz konkurriert HPE mit ähnlichen Paketen von Hardwareherstellern wie Dell Technologies und NetApp sowie mit Hyperscalern wie AWS und Microsoft Azure. Einige der Speicherexperten sehen Aspekte von GreenLake als professionelle Bedrohung. Managed Services, die automatisch Speicher bereitstellen, Infrastrukturhardware aktualisieren und jedem, der Zugriff auf die grafische Benutzeroberfläche hat, die Verwaltung von Speicher ermöglichen, machen die meisten traditionellen Aufgaben eines Speicheradministrators überflüssig. Branchenbeobachter wie Marc Staimer, Präsident von Dragon Slayer Consulting, widersprechen jedoch der Annahme, dass Angebote wie GreenLake die Rolle des Storage-Administrators zum Verschwinden bringen werden. Stattdessen muss sich der Job mit der Zeit weiterentwickeln. GreenLake kann zum Beispiel nicht bestimmen, was bestimmte Daten wertvoller macht als andere Daten, oder die besten Kosteneinsparungsmanöver ermitteln. „Was zum Jobkiller für Storage-Administratoren werden kann, ist das Datenmanagement“, so Staimer. „Was in Wirklichkeit wertvoll ist, ist nicht der Speicher, sondern die Daten, die sich auf dem Speicher befinden“. Andere sehen in Managed Services wie GreenLake eher eine Möglichkeit, die Rolle des Storage-Administrators zu ergänzen als zu ersetzen. „Fast 75 Prozent der Kunden von Infinidat nutzen alternative Verbrauchsmodelle zu Capex“, sagt Eric Herzog, Chief Marketing Officer von Infinidat, einem Datenspeicherunternehmen. „Es handelt sich um große Unternehmen, die ihre Storage-Administratoren nicht obsolet machen, nur weil sie Storage as a Service nutzen.“ Infinidat hat seine Produkte automatisiert, so dass die Administratoren Zeit haben, sich auf andere Speicheraufgaben zu konzentrieren, so Herzog. Zu den Konkurrenten von Infinidat, die in ähnlicher Weise auf Automatisierung setzen, gehören NetApp und Pure Storage. Abbildung 1: Qualifikationen eines Speicheradministrators

Jetzt (noch) Fachkräfte einstellen Eine Suche nach Storage-Administrator-Positionen auf beliebten Stellenausschreibungs-Websites wie glassdoor.de führt immer noch zu zahlreichen Ergebnissen, was auf eine anhaltende Nachfrage nach dieser Rolle hindeutet. Die Gehaltsschätzungen und -angaben auf Glassdoor reichen von etwa 60.000 Euro für Einsteiger bis zu mehr als 90.000 Euro für erfahrene Manager. Dir Größe des einstellenden Unternehmens spielt beim Gehalt natürlich auch eine Rolle. Firmen, die nach Storage-Administratoren suchen kommen aus unterschiedlichen Branchen, beispielsweise Behörden, Supermärkte oder IT-Firmen. Die Anforderungen der einzelnen Stellen variieren je nachdem, wie die IT-Infrastruktur zusammengesetzt ist. Das kann bedeuten, dass bestimmte Kenntnisse mit spezifischer Hardware gefordert wird, Expertise in bestimmten Softwarelösungen sowie Erfahrungen darüber wie Komponenten zusammenarbeiten sowie was Cloud-Services bieten. Die Position verlangt auch andere, datenkundige Fähigkeiten, wie die Unterstützung bei der Entwicklung von Technologie-Roadmaps, die Einführung neuer Tools in den Technologie-Stack und die abteilungsübergreifende Kommunikation über Datenanforderungen. "Ein wertvoller Speicheradministrator ist jemand, der die kritische Rolle von Daten innerhalb einer Organisation versteht“, so Kristin Myers, VP und CIO bei Mount Sinai Health System. „Er nimmt sich die Zeit, um den gesamten Datenfluss und die Geschäftsanforderungen zu verstehen. Sie wissen, wer mit den Daten, Integrationen und Schnittstellen interagieren muss, welche Art von Daten gespeichert werden muss, wie häufig auf sie zugegriffen werden muss und wie lange sie aufbewahrt werden müssen. Diese Fähigkeiten sind entscheidend, unabhängig davon, ob die Lösung in der Cloud oder vor Ort eingesetzt wird.“ Myers sieht in der hybriden Cloud den Weg in die Zukunft für die Medizinbranche, die mit anspruchsvollen Aspekten der Datenverwaltung jonglieren muss, wie zum Beispiel der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften, der Zugänglichkeit von Rechenzentren und der Zusammenarbeit von Anwendern bei Dateien, die mehrere Gigabyte groß sind. Mit Blick auf die Zukunft geht Myers davon aus, dass Storage mehr Cloud-Services nutzen wird, um eine IT-Infrastruktur aufzubauen, die für Patienten und Mitarbeiter von Mount Sinai hochverfügbar ist. Für diese Dienste muss der Storage-Administrator Erfahrung in der Nutzung von Infrastructure as Code, einer DevOps-Praxis, der Bereitstellung von Daten und der Überwachung der Cloud-Nutzungskosten sammeln. „Infrastructure as Code und die Verschmelzung von Backup, Disaster Recovery und Storage ist die Richtung für die Position“, führt Myers an. „Der zukünftige Status von Storage im Cloud-Bereich fällt unter die Rolle des Full-Stack-DevOps-Ingenieurs, der über fundierte Kenntnisse des gesamten End-to-End-Technologie-Stacks verfügt.“