Storage Status Quo: AIOps, Nachhaltigkeit und Management

Im ersten Teil dieses Beitrags, Storage Status Quo: Herausforderungen und Potenziale, habe ich drei der sechs wichtigsten Themen behandelt, die derzeit in der Speicherindustrie diskutiert werden. In diesem zweiten Teil werde ich auf die Bereiche AIOps, steigende Kosten, Beschränkungen und Umweltauswirkungen sowie die Wahl zwischen einzelnen Speicherbetriebssystem und mehreren Betriebssystemen eingehen. (Wir knüpfen mit der Aufzählung direkt an den ersten Teil and und starten aus diesem Grund die Nummerierung mit 4. Anmerkung der Redaktion)

4. Was es mit AIOps auf sich hat Künstliche Intelligenz für den IT-Betrieb (Artificial Intelligence for IT Operations: AIOps) von Unternehmensspeichern ist ein wichtiger Aspekt bei der Vereinfachung des IT-Betriebs, der Verringerung des Verwaltungsaufwands und der Erweiterung mit Vorhersagefunktionen. AIOps gewinnt zunehmend an Bedeutung, da sich die Branche auf einen Plattformansatz für Unternehmensspeicher umstellt. AIOps unterstützt skalierbare Storage-as-a-Service (STaaS)-Lösungen im Multi-Petabyte-Bereich und ermöglicht es Unternehmen, den Betrieb zu zentralisieren und das Kostenmanagement zu verbessern. Das Schöne an AIOps ist, dass Kapazität und Arbeitslasten viel flexibler verwaltet werden können. Unabhängig davon, ob sie es AIOps nennen oder nicht, suchen Unternehmen nach den IT-Superkräften fortschrittlicher prädiktiver Analysen, frühzeitiger Problemerkennung und proaktivem Support, die für das Storage-as-a-Service-Erlebnis unerlässlich sind. Dieses STaaS-Erlebnis muss während des gesamten Bereitstellungslebenszyklus auf die Anforderungen und die Wirtschaftlichkeit des Unternehmens zugeschnitten sein. AIOps ist ein Ansatz, der autonome Automatisierung mit Analytik und einer Form künstlicher Intelligenz wie maschinellem Lernen oder – besser noch – Deep Learning auf einer mehrschichtigen Technologieplattform kombiniert. Richtig implementiert verbessert AIOps die Datenspeicherung mit integrierter Intelligenz, die die Anwendungsumgebungen und die Leistung im Laufe der Zeit optimiert und im Wesentlichen eine Zero-Touch-, Set-it-and-forget-it-Erfahrung bietet. Diese Softwarefunktion passt sich dynamisch an sich ändernde Anwendungs-, Benutzer- und Leistungsanforderungen an – ohne administrativen Mehraufwand. Sie ermöglicht 100 Prozent SLA-basierte Garantien, vorausschauende Analysen und optimale Kombinationen der genutzten Speichermedien. Unternehmen profitieren von einen Plattformansatz, der ihnen mit optimierten AIOps eine dynamische End-to-End-Perspektive auf ihre gesamte Speicherumgebung bietet.

5. Steigende Kosten, Beschränkungen und Umweltauswirkungen von Rechenzentren IT-Verantwortliche müssen sich mit den steigenden Kosten für Energie, Stellfläche, Rackspace, Kühlung und Betriebsmittel in Rechenzentren sowie mit den Auswirkungen auf die Umwelt auseinandersetzen. Von ihnen wird verlangt, dass sie auf weniger Raum mehr leisten. Die Kosten für die Stromversorgung eines Rechenzentrums, einschließlich Speicher-Arrays und Servern, steigen aufgrund der höheren Energiepreise immer weiter an. Die IT-Budgets werden zusätzlich durch steigende Immobilienkosten belastet. Nicht zuletzt wirken sich auch die zunehmende Notwendigkeit, alte Geräte zu entsorgen, und die Eile bei der Installation neuer Systeme, die mehr Kohlendioxidemissionen verursachen, auf die Umwelt aus. Was sollte ein IT-Manager, der für die Speicherinfrastruktur verantwortlich ist, angesichts dieser Herausforderungen tun? Worauf sollte sich das IT-Team konzentrieren, um die steigenden Kosten zu minimieren, den begrenzten Platz optimal zu nutzen und die Umweltauswirkungen so weit wie möglich zu reduzieren? IT-Führungskräfte sollten sich nach einer Speicherlösung umsehen, die darauf ausgelegt ist, die Effizienz vor Ort zu steigern. Mit der richtigen Speicherlösung kann ein Unternehmen die Speicherkapazität verdoppeln und den Platzbedarf gegenüber den alten Speicher-Arrays verringern. Unternehmen können eine zweistellig bessere Energieeffizienz erreichen, als sie wahrscheinlich gewohnt sind. Außerdem benötigen sie weniger Personal für die Verwaltung des Speichersystems. Mit weniger mehr erreichen. Sie erhalten mehr Speicherkapazität und geben weniger Geld aus, verbrauchen weniger Energie und beanspruchen weniger Platz im Rechenzentrum. Infinidat hat einen Kunden, der von 24 Speicher-Arrays von drei verschiedenen Anbietern auf nur vier Arrays von Infinidat umgestiegen ist. Ein anderes Unternehmen konnte seine Speicherinfrastruktur drastisch von 250 auf nur 50 Bodenplatten reduzieren, auf denen dieselben Anwendungen und Arbeitslasten laufen – eine fünffache Reduzierung. Diese Konsolidierung hatte viele Vorteile. Einer der wichtigsten war die Reduzierung des Bedarfs an IT-Betriebsressourcen. Durch die Konsolidierung wird zudem die Umweltbelastung durch Storage verringert. Das bedeutet auch, dass ein Unternehmen weniger Hardware zu entsorgen hat und weniger Kohlenstoffemissionen ausstößt als vor der Konsolidierung. Die Konsolidierung von Unternehmensspeichern trägt erheblich dazu bei, ein Rechenzentrum nachhaltiger zu betreiben.

6. Ein einziges Speicherbetriebssystem vs. mehrere Betriebssysteme Es liegt auf der Hand: Wenn man sich mit mehreren Speicherbetriebssystemen im Portfolio eines Anbieters auseinandersetzen muss, ist man gezwungen, sich mit Komplexität und zusätzlichen IT-Betriebskosten auseinanderzusetzen. Besser ist es, ein einziges Betriebssystem zu nutzen, das alle Speichersysteme antreibt, einschließlich Primärspeicher, Sekundärspeicher und hybride Multi-Cloud-Umgebungen. Die Kompatibilität, Effizienz und Einfachheit eines einzigen Betriebssystems machen das Leben eines Speicheradministrators viel einfacher. „Dies hier sind sechs Kriterien, die Unternehmen bei der Auswahl ihrer Speicherlösung anwenden sollten; einer Speicherlösung, die durch hohe Leistung die fortschrittlichsten Geschäftsanwendungen ermöglicht und dem Unternehmen hilft, Geld zu sparen und seinen ökologischen Fußabdruck zu reduzieren.“ Eric Herzog, Infinidat Wenn ein Unternehmen über zu viele Speicher-Arrays verfügt und mehrere verschiedene Betriebssysteme verwalten muss – selbst bei den Speicherprodukten eines einzigen Anbieters –, nimmt dies mehr Zeit in Anspruch als nötig, und das Risiko eines Fehlers, einer Ablenkung oder eines Ausfalls ist größer. Warum sollte man sich diese Kopfschmerzen antun? Nehmen wir an, ein Unternehmen hat 20 oder mehr Arrays in zwei Rechenzentren installiert. Die Speicherkonsolidierung ermöglicht es dem Unternehmen, diese 20 Arrays auf nur zwei Arrays im Petabyte-Maßstab zusammenzufassen. Damit entfällt die Komplexität mehrerer Betriebssysteme von drei oder mehr Anbietern, was Zeit und Geld spart. Wenn alle Hardware-Speicherplattformen, dedizierten Backup-Appliances und Cloud-Speicherlösungen auf demselben Betriebssystem basieren, können die Kunden eine nahtlose Verbindung zwischen allen Elementen sicherstellen, unabhängig davon, ob es sich um eine OnPrem-, eine Cloud- oder Hybrid-Cloud-Speicherkonfiguration handelt. Unternehmen und Partner müssen sich nicht mit mehreren Betriebssystemen herumschlagen, die alle ihre eigenen Anforderungen, Verfahren und Schnittstellen haben. Ein IT-Manager möchte die Speicherinfrastruktur des Unternehmens zum Wohle des Unternehmens verwalten und nutzen - und nicht um der Sache willen ein Meister aller auf dem Markt befindlichen Speicherbetriebssysteme werden. Das wäre Zeitverschwendung.