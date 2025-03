RAG und GenAI: Präzision dank passender Storage-Lösung

Generative künstliche Intelligenz (Generative AI, GenAI) hat einen Partner in einem unerwarteten Bereich der IT gefunden: Enterprise Storage. Weil Daten für die Aktivierung und Steuerung von GenAI zentral sind, hat die Storage-Infrastruktur, die alle Daten eines Unternehmens speichert, eine neue Rolle als Grundlage für Retrieval-Augmented Generation (RAG) übernommen.

RAG ist für jedes Unternehmen von großer Bedeutung, das GenAI für maßgeschneiderte Antworten auf Anfragen nutzen möchte. Es handelt sich um ein GenAI-zentriertes Framework zur Erweiterung, Verfeinerung und Optimierung der Ausgabe von KI-Modellen, wie Large Language Models (LLMs) und Small Language Models (SLMs).

Viele KI-Modelle werden zunächst mit extrem großen Datensätzen trainiert, die normalerweise öffentlich zugänglich sind. Um die Antworten auf Kundenfragen jedoch spezifisch und kontextuell korrekt für ein Unternehmen zu gestalten, sorgt RAG dafür, dass ein KI-Modell (zum Beispiel LLMs) private und proprietäre Daten aus den Datenbanken eines Unternehmens abruft und in seinen Antworten berücksichtigt. Dies ist der Schlüssel zu einer höheren Genauigkeit der KI, weil sie maßgebliche, vordefinierte interne Wissensquellen nutzt – und zwar, ohne das KI-Modell neu trainieren zu müssen, was ressourcenintensiv wäre.

Ohne spezielle Ausrüstung

Ein Vorteil bei Nutzung einer RAG-Architektur ist die Tatsache, dass sie keine spezielle Ausrüstung erfordert. Hoch entwickelte Enterprise-Storage-Systeme wie InfiniBox und InfiniBox SSA sind RAG-fähig und können helfen, die Genauigkeit und Relevanz von GenAI zu verbessern.

Um RAG optimal zu nutzen, benötigen Unternehmen Speicher-Arrays mit sehr hoher Leistung sowie eine SLA-gestützte 100-protzentige Verfügbarkeit. Nie zuvor war 100-protzentige Verfügbarkeit von Unternehmensspeichern so wichtig wie in Zeiten von GenAI. Darum gilt es, Cyber-Storage-Resilienz-Funktionen in die Dateninfrastruktur zu integrieren, um die Wiederherstellung von Daten sicherzustellen, die für GenAI-Anwendungen unerlässlich sind.

Egal, ob sich die Daten alle in einem Rechenzentrum oder in einer hybriden Multi-Cloud-Konfiguration befinden, eine RAG-Architektur kann in jeder Umgebung funktionieren. Eine Cloud-Edition einer Enterprise-Storage-Lösung lässt sich nahtlos in die Cloud integrieren und vereinfacht und beschleunigt die Einführung von RAG im Unternehmen. Dies ergänzt die Arbeit der Hyperscaler, die KI-Modelle in größerem Maßstab aufbauen, um das initiale Training der KI-Modelle durchzuführen.