Infinidat präsentiert leistungsoptimierte InfiniBox

Speicherhersteller Infinidat fügt seiner Modellreihe der Highend-Speichersysteme zwei neue Arrays hinzu. Diese sollen mehr Leistung, Cyberresilienz und erweiterte Funktionen bieten. Zu den bereits bestehenden Systemen - F4304S und F4308S – gesellen sich nun die Modelle F4304T und F4308T.

Zu den technischen Neuerungen gehören zum Beispiel höhere Speicherkapazitäten. Das F4304T bietet 565 TByte an Rohkapazität und einen effektiven Speicherplatz von 1312 TByte. Das entsprechende S-Modell kommt hier nur auf 546 und 1092 TByte. F4308S kommt auf 1312 und 2624 TByte, was 219 und 438 TByte über der Kaazität des vergleichbaren S-Modells liegt. Mit 2,3 Millionen IOPS offerieren die SSA-II-Modelle ein Plus von 800.000 IOPS gegenüber den Modellbrüdern. Auch der Durchstaz wurde von 25 GiB/s auf 38 GiB/s optimiert. Darüber hinaus ist mit den neuen InfiniBoxen auch Dateizugriff über NFS und SMB möglich. Die beiden anderen Systeme boten hier nur blockbasierten Zugriff via Fibre Channel und iSCSI. Andere technische Spezifikationen wurden beibehalten, beispielsweise der Memory-Speicher oder die eingesetzte NAND-Technologie (TLC). Der Anbieter gibt an, dass die Latenz der neuen Arrays bei 35 Mikrosekunden liegt.

Die Systeme nutzen reine Solid-State-Technologie für persistenten Speicher und sind mit Neural Cache, dem AIOps-Angebot des Herstellers ausgestattet. Darüber hinaus sollen zusätzliche Automatismen und einfachere Bedienbarkeit für reduzierten Inbetriebnahme- und Verwaltungsaufwand sorgen. Ebenso eingeführt wurde die CSI 2.1.0-Unterstützung für Kubernetes-, VMware Tanzu- und RedHat OpenShift-Umgebungen. Hinzu kommen Erweiterungen für die Integration von Ansible für die Verwaltung und Integration von Speichersystemen.

Die neuen Systeme sind zudem Teil der Cyber-Resilienz-Referenzarchitektur Infinisafe. Diese sorgt für unveränderliche Snapshots von Daten, logisches Air Gapping, eine isolierte forensische Umgebung und quasi sofortige Datenwiederherstellung.

Die neuen InfiniBox SSA II-Systeme sind mit flexiblen Nutzungsmodellen erhältlich, einschließlich Storage-as-a-Service mit dem FLX-Programm von Infinidat, Capacity-on-Demand mit dem elastischen Preismodell des Herstellers und über den traditionellen Kauf.