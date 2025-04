Storage-Infrastruktur: Was fürs Management wichtig ist

Die Speicherinfrastruktur umfasst in der Regel alle Speichergeräte, Server und Netzwerkelemente, die mit der übrigen IT-Infrastruktur und der zugehörigen Technologie in Verbindung stehen. Administratoren müssen die Speicherinfrastruktur durch proaktive Verwaltungstechniken unter Kontrolle halten.

Die Speicherinfrastruktur umfasst den physischen Raum, die physische Sicherheit, die Stromversorgung und die HVAC-Systeme, die die Speichergeräte nutzen. Die Verwaltung der Speicherinfrastruktur gewährleistet den sicheren und unterbrechungsfreien Betrieb von Speicherdiensten, Workload-Verarbeitung und zugehörige Ressourcen.

Neben einem primären Rechenzentrum am eigenen Standort kann die Speicherinfrastruktur auch sekundäre Rechenzentren, Geräteräume in Gebäuden und Schränke für Speichergeräte umfassen.

Darüber sollten mindestens zwei Zugangs-/Ausgangspunkte in der Umgebung vorhanden sein, die jeweils durch Sicherheitssysteme geschützt sind. Um eine umweltfreundliche Infrastruktur zu gewährleisten, sollten Sie außerdem energieeffiziente Geräte verwenden und die bestehenden Normen und Vorschriften für umweltfreundliche Rechenzentren einhalten.

Anwendungen zur Kapazitätsverwaltung, insbesondere solche, die künstliche Intelligenz (KI) nutzen, überwachen eine Vielzahl von Speicherparametern, wie beispielsweise heißem und kalten Speicher , die Anzahl der Speichertransaktionen und Änderungen der Speicheraktivität, um Daten bereitzustellen, die Administratoren nutzen können, um Ressourcen nach oben oder unten zu skalieren. Anhand dieser Daten lässt sich feststellen, wann ein Unternehmen zusätzlichen Speicher benötigt, so dass die Administratoren rechtzeitig Geräte oder Services bestellen und installieren können, um sie in der Produktion einzusetzen.

Es könnte notwendig sein, die internen Netzwerke zu untersuchen, über die sich die Mitarbeiter mit der IT-Umgebung verbinden. Untersuchen Sie auch die SANs, die Speichergeräte mit Servern und anderen Speicherinfrastrukturgeräten verbinden. Speicheradministratoren können verschiedene Systeme so einstellen, dass sie eine größere Bandbreite bieten. Sie versuchen auch, Hindernisse für die Speicherleistung zu erkennen und zu beseitigen, wie zum Beispiel Probleme mit Speichersystemen und Cyberangriffe , die Ressourcen sabotieren.

Wenn Benutzer übermäßig lange warten müssen, um auf Dateien zuzugreifen oder sie zu sichern, kann dies die Speicherleistung beeinträchtigen. Im Rahmen des Leistungsmanagements werden Prozesse untersucht, die bei der Übertragung von Daten zwischen Benutzern und Speichergeräten erfolgen. Sie zeigen verschiedene Metriken an, die aufzeigen, wenn die Leistung nicht den Erwartungen entspricht. KI kann die Speicherleistung durch die Analyse von Daten aus verschiedenen Sensoren und Datenerfassungs-Tools verbessern. Die Systeme empfehlen dann Schritte zur Verbesserung der Leistung und erkennen potenzielle Probleme, bevor sie auftreten.

Seien Sie auf dem Laufenden, wenn sich Änderungen im Unternehmen ergeben – zum Beispiel eine Fusion oder Übernahme –, die die Speicheranforderungen verändern könnten. Dann gilt es, die voraussichtlichen Anforderungen an die Speicherkapazität zu analysieren und mit dem primären Speicherlieferanten zu vereinbaren, dass die Ressourcen sofort verfügbar sind. Wenn Cloud-Speicher zum Einsatz kommt, müssen die Administratoren auch regelmäßig mit den Cloud-Anbietern in Kontakt bleiben, um sicherzustellen, dass die Ressourcen schnell verfügbar sind.

Wenn Speicherressourcen plötzlich nicht mehr verfügbar sind oder nicht mehr ausreichen, kann das für ein Unternehmen große Auswirkungen und Beeinträchtigungen nach sich ziehen. Speicheradministratoren müssen sich auf solche Ereignisse vorbereiten, indem sie sicherstellen, dass Backup -Pläne für ungeplante Speicheränderungen verfügbar sind, und proaktiv mit den wichtigsten Benutzern kommunizieren, um über deren kurz- und langfristige Anforderungen auf dem Laufenden zu bleiben. Durch eine proaktive Herangehensweise an die Speicherung können sich Administratoren auf ungeplante Anforderungen vorbereiten. KI-Technologie ist eine wichtige Ressource für proaktives Speichermanagement.

Betriebsmanagement

Die Verwaltung des Speicherbetriebs ist heute weitaus stärker automatisiert als in früheren Jahrzehnten, was die Arbeit der Speicheradministratoren erleichtert, aber nicht weniger wichtig macht. Das Aufkommen der künstlichen Intelligenz hilft den Administratoren, Änderungen der Speicherkapazität auf der Grundlage einer Analyse historischer Trends und aktueller Informationen besser vorauszusehen. Und angesichts der vielen verfügbaren Speicheroptionen – sowohl vor Ort als auch in der Cloud – ist die automatisierte Verwaltung der Speicherkapazität zu einem unverzichtbaren Werkzeug für Speicheradministratoren geworden.

Softwarebasierte Speichertechnologie ermöglicht es, die gesamte Speicherinfrastruktur von allen Seiten zu betrachten, was Administratoren bei der Verwaltung des gesamten Speicherportfolios hilft. Und da Storage heute in der Regel als automatisierter Service hinzugefügt wird, können Administratoren die Speicherressourcen dorthin verteilen, wo sie am meisten benötigt werden. Wenn Service-Level-Vereinbarungen (SLAs) Teil des Speicherinfrastrukturmanagements sind, erleichtert die Automatisierung die Einhaltung der Leistungsanforderungen.