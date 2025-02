Häufige Probleme in der Speicherumgebung erkennen und beheben

Das Speichern von Daten ist ein alltäglicher, wiederkehrender Prozess in IT-Umgebungen und die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass es hier immer wieder zu Problemen kommt. Einige dieser Herausforderungen treten häufiger auf und die hier gelisteten Beispiele gehören dazu. Der Beitrag beschreibt die Storage-Probleme und gibt mögliche Lösungsansätze.

Suchen Sie Mitarbeiter, die über einen soliden IT-Hintergrund verfügen und keine Sicherheitsprobleme haben. Die Personalbesetzung ist oft ein Problem, wenn Unternehmen Datenspeicherdienste von Drittanbietern nutzen, zum Beispiel Cloud-Speicher . Die Kunden kennen die Personen, die mit ihren Daten und Anwendungen arbeiten, wahrscheinlich nicht, was zu Sicherheitsbedenken führen kann.

Wie bei praktisch allen Aspekten des IT-Managements ist die Suche nach entsprechend qualifizierten und erfahrenen Mitarbeitern eine der größten Herausforderungen. Bei Personalmangel kann es erforderlich sein, die Datenspeicherung an IT-Generalisten abzugeben.

Der Zugriff auf die gespeicherten Daten erfordert verschiedene Techniken, wie zum Beispiel die Authentifizierung und Autorisierung , um die korrekten Berechtigungen sicherzustellen. Diese Bedenken gelten insbesondere dann, wenn das Unternehmen die Daten bei Dritten speichert. Die Verschlüsselung von Daten im Ruhezustand ( Data at Rest ) und bei der Übertragung ( Data in Flight ) ist eine wichtige Strategie, um kritische Daten sicher vorzuhalten.

Die zunehmenden Fälle Bedrohungen für die Cybersicherheit , insbesondere durch Ransomware, stellen die Leitung der IT-Abteilung vor Probleme bei der Datenspeicherung. Während die Sicherheit am Netzwerkrand die erste Verteidigungslinie für die Sicherheit der Datenspeicherung darstellt, besteht immer die Möglichkeit, dass Mitarbeiter mit ausreichenden Privilegien auf gesicherte Daten zugreifen, sie verwenden und möglicherweise beschädigen oder zerstören können.

3. Storage-Hardware- und -software richtig auswählen

Für die Datenspeicherung am eigenen Standort benötigt die IT-Abteilung Racks mit den erforderlichen Servern, Speichersystemen, Stromversorgungssystemen, Netzwerkanschlüssen und einer geeigneten Betriebsumgebung mit Notstromversorgung und redundanten HVAC-Systemen. Außerdem benötigt die IT-Abteilung eine angemessene Stellfläche für die Racks der Speichergeräte und wahrscheinlich einen Doppelboden. Verwalteter Storage, insbesondere über die Cloud, kann den Bedarf an Hardware reduzieren oder ganz eliminieren und Geld für Stellfläche sparen.

Was die Software betrifft, so können viele Datenspeicherprodukte und -dienste den verfügbaren Speicherplatz verwalten und eine effektive Verwaltung bieten. Bei diesen Produkten kann es sich um Anwendungen in Serverbetriebssystemen, eigenständige Speicheranwendungen und sogar um Freeware handeln, die kleine bis mittlere Speicheranforderungen zu geringeren Kosten bewältigen. Entscheidend ist, dass man vor der Implementierung einer Speicherhardware, -software oder -netzplattform den aktuellen und längerfristigen Speicherbedarf sowie die damit verbundenen Aktivitäten wie Datenarchivierung und Datenwiederherstellung kennt.