10 Fragen zum richtigen Einsatz des Unternehmens-Storage

Das Storage gehört zu den fünf wichtigsten Themen für IT-Führungskräfte. Daher ist es wichtig, die richtigen Fragen rund um Speichersysteme und -prozesse zu stellen, bevor Sie Entscheidungen darüber treffen, was Ihr Unternehmen benötigt.

Ohne die Verfügbarkeit der vom Unternehmen benötigten Daten könnten die meisten Firmen nur schwer überleben. Um sicherzustellen, dass man sich auf die wichtigsten Fragen konzentriert, sollten die Fragen zur Datenspeicherung die Themen wie Skalierbarkeit, Schutz und künstliche Intelligenz abdecken. Die folgenden zehn Fragen sind für die IT und das gesamte Unternehmen wichtig.

Bei der Datenspeicherung geht es nicht nur um das Jetzt . Ein effektives Datenspeichermanagement berücksichtigt auch längerfristige Anforderungen an die Datenspeicherung. Wenn das Unternehmen beispielsweise eine andere Firma übernimmt oder mit ihr fusioniert, muss die Planung der Speicherinfrastruktur schnell angepasst werden, um den veränderten Anforderungen gerecht zu werden.

Die Speichersicherheit basiert auf der Gewährleistung der Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit der Daten . Die Verschlüsselung ist eine Möglichkeit, Daten sicher zu speichern und ihre Vertraulichkeit und Integrität zu gewährleisten. Die Multifaktor-Authentifizierung kann die Sicherheit des Datenzugriffs erhöhen. Wenn Daten von einem Benutzer auf ein Speichermedium übertragen werden, muss das Unternehmen die Daten während der Übertragung schützen, was ebenfalls eine wichtige Rolle spielt.

6. Kann die Organisation die Speicherkapazität schnell erhöhen?

Skalierbarkeit ist ein wichtiger Aspekt für Storage-Teams. Unternehmen müssen in der Lage sein, die Kapazität bei geplanten und ungeplanten Speicherengpässen schnell zu erhöhen. Cloud-Speicher und seine Skalierbarkeit können in diesem Fall die Rettung sein. Wenn Cloud Storage nicht das primäre Speichermedium ist, kann es sich lohnen, es als Hilfsmittel für Notfälle in Betracht zu ziehen. Wenn die Datenspeicherung vor Ort die primäre Strategie ist, haben Manager Optionen wie NAS-Systeme.