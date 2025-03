Einführung in das Storage-Management: Bedeutung und Relevanz

Die Datenmengen in Unternehmen wachsen exponentiell. Daher ist eine effiziente Verwaltung essenziell, um Speicherressourcen optimal zu nutzen und Daten sicher sowie regelkonform zu speichern. IT-Administratoren müssen geeignete Verfahren und Tools kennen, um eine nachhaltige Speicherstrategie zu entwickeln.

Zu den Faktoren, die das Speichermanagement in den letzten Jahren stark beeinflusst hat, gehören unter anderem die folgenden:

Die Bedeutung des Storage-Managements

Ein gut geplantes Speichermanagement garantiert Datenverfügbarkeit, Datenintegrität und Data Governance. In der Regel kümmert sich ein Storage-Administrator um diesen Bereich, in vielen Unternehmen arbeiten aber zunehmend IT-Generalisten, die nicht unbedingt über tiefes Fachwissen für spezifische Bereiche verfügen. In diesem Fall sollten verschiedene IT-Verantwortliche zusammenarbeiten, um ihr Wissen gebündelt zu nutzen.