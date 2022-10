Unterschiede zwischen Scale-up- und Scale-out-Speicher

Unternehmen, die steigende Datenmengen verarbeiten, müssen ihren Speicher skalieren. In der Regel bedeutet dies, dass sich Unternehmen zwischen einer Scale-up- und einer Scale-out-Architektur für ihr Storage entscheiden müssen.

Beide Ansätze erhöhen die Kapazität einer bestehenden Speicherinfrastruktur. Bei der Entscheidung zwischen Scale-up und Scale-out für Speicher sind Faktoren wie das erwartete Datenwachstum, das Budget, die Kritikalität der Systeme und die vorhandene Hardware zu berücksichtigen.

Im Allgemeinen skalieren Unternehmen nach oben, wenn sie mit Leistungsproblemen konfrontiert sind und eine kurzfristige Lösung benötigen; sie skalieren nach unten, wenn Flexibilität wichtig ist. Jeder Ansatz hat seine Vor- und Nachteile und es gibt weitere Überlegungen dazu.

Es kann vorkommen, dass Unternehmen die Kapazität bestehender Speichergeräte erhöhen müssen. Dies kann auf eine schnelle Expansion oder die Komplexität einer oder mehrerer Anwendungen zurückzuführen sein, die auf einem Speichergerät laufen. In einer solchen Situation können Unternehmen die Speicherkapazität des jeweiligen Geräts erhöhen. Dies wird als Skalierung bezeichnet, da sich das primäre Gerät nicht verändert, sondern nur seine Speicherkapazität erhöht.

Ein Scale-up-Ansatz ist in der Regel eine kurz- bis mittelfristige Lösung und eignet sich nicht immer für längerfristige Anforderungen.

Es fallen geringere Kosten für die Lizenzierung und zusätzliche Geräte wie Netzwerke an.

Scale-up-Storage ist eine einfache Möglichkeit, die Speicherkapazität zu erhöhen, um kurzfristige Ziele zu erreichen, ist aber auf lange Sicht nicht so flexibel, weshalb diese Vor- und Nachteile zu berücksichtigen sind.

Scale-out von Speicher und Anwendungen

Bei langfristigen Upgrades kann das Management feststellen, dass mehr Speicherplatz benötigt wird und die besonderen Anforderungen spezielle Speichergeräte wie SSDs und zusätzliche Festplatten erfordern. In der Praxis kann es notwendig sein, weitere Racks in der Nähe der ursprünglichen Speichergeräte hinzuzufügen. In solchen Situationen ist es sinnvoller, die Speicherkapazität zu erhöhen, indem eine Vielzahl von Geräten konfiguriert wird, die diese Anforderungen unterstützen. Dies wird als Skalierung von der ursprünglichen Speicherausrüstung aus bezeichnet, oder auch als horizontale Skalierung.

Abbildung 1

Verteilte Dateisysteme können ein wichtiger Bestandteil einer Scale-Out-Anordnung sein, da sie mehrere Geräte in einer zusammenhängenden Speicherumgebung verwenden.