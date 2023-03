Nachhaltigkeit und Sicherheit sind für Storage essenziell

Das Jahr 2022 war ein weiteres Jahr der digitalen Transformation, vieler Veränderungen und großen Herausforderungen. Zwar haben sich die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie vermindert, aber leider ist sie immer noch ein großes Problem. Die Herausforderungen in der Lieferkette halten an, und Cybersicherheit und Cyberhygiene sind nach wie vor ein wichtiges Thema. Die hier aufgeführten Tipps zur Datenspeicherung spiegeln aktuelle Ereignisse und Trends wider.

In dieser Zusammenfassung finden Sie Ratschläge, wie Sie Ihre Daten sicher aufbewahren, mit Datenspeichern nachhaltig umgehen und den Problemen in der Lieferkette zuvorkommen können.

Zu den wichtigsten Methoden gehören die mehrstufige Authentifizierung (MfA), Verschlüsselung und Datenmaskierung ( Data Masking ). Neben diesen technologieorientierten Tipps für die Datenspeicherung sollten Sie einen grundlegenden, aber oft übersehenen Ansatz nicht vergessen: die Kommunikation mit den Benutzern und deren Aufklärung/Schulung. Die Sicherheit einer Organisation ist nur so gut wie ihr schwächstes Glied.

Heutzutage gibt es viele Vorschriften zu beachten, weshalb es für Unternehmen umso wichtiger ist, die diese zu kennen und einzuhalten. Dies gilt auch für den Bereich der Datenspeicherung, denn Unternehmen müssen sicherstellen, dass sensible Daten sicher gespeichert werden. Dies ist jedoch eine schwierige Aufgabe, da die Bedrohung durch Cyberangriffe nach wie vor hoch ist.

Speichern Sie nachhaltig

Speicheranbieter haben begonnen, die Nachhaltigkeit von Speicherlösungen in den Mittelpunkt zu stellen. Es gibt viel Abfall auf der Welt, auch in Datenspeicherumgebungen. Doch während das Datenvolumen immer weiter ansteigt, haben Initiativen für umweltfreundliche Speicher an Fahrt aufgenommen.

Zu den bewährten Praktiken der nachhaltigen Datenspeicherung gehören die effiziente Energienutzung und die Umstellung auf sauberere Energiequellen, die Verringerung des CO2-Fußabdrucks und die optimale Nutzung des Speichers. Wie im Bereich der Sicherheit ist auch bei der Datenspeicherung ein mehrschichtiger Ansatz erforderlich, um Nachhaltigkeit zu erreichen.