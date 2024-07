Einsatzmöglichkeiten und Vorteile der Flape-Technologie

Flape, eine Kombination aus Flash und Tape, mag auf den ersten Blick kontraintuitiv erscheinen. Schließlich handelt es sich bei Flash um eine neuere Technologie, die in High-End-Speicher-Arrays zum Einsatz kommt, während Bänder schon seit Generationen im Einsatz sind. Einige Branchenanalysten haben sogar schon seit Jahren den Untergang der Tape-Technologie vorhergesagt. Die unwahrscheinliche Paarung von Flash und Band bietet jedoch erhebliche Vorteile.

Vor- und Nachteile von Flash und Tape

Um die Vorteile von Flape-Speicher zu verstehen, müssen die Benutzer die Stärken und Schwächen von Flash und Tape berücksichtigen.

Flash-Speicher sind nicht ohne Grund so beliebt. Der Hauptvorteil bei der Verwendung von Flash, insbesondere NVMe, ist die Schnelligkeit. Außerdem enthalten Flash-Medien keine beweglichen Teile. Daher verbrauchen sie in der Regel weniger Strom als herkömmliche Spinning-Disks. Und im Gegensatz zu Spinning-Disks sind Flash-Medien leise und erzeugen vergleichsweise wenig Wärme.

Trotz dieser Vorteile hat die Flash Storage mindestens einen entscheidenden Nachteil: Flash-Laufwerke haben in der Regel eine relativ geringe Kapazität. Es gibt zwar Flash-Laufwerke mit hoher Kapazität, aber die Kosten pro Gigabytesteigen in der Regel drastisch an.

Bei Bändern ist das Problem eher umgekehrt. Bänder bieten eine große Speicherkapazität zu einem niedrigen Preis pro Gigabyte, aber wenn die Benutzer keine linearen Operationen durchführen, sind sie langsam. Außerdem ist das Band aufgrund seines relativ geringen Stromverbrauchs eine nachhaltige Speicherform.