Die 5 wichtigsten Storage-Trends für 2023

Unternehmen brauchen flexible, kostengünstige und leistungsstarke Speicherlösungen. Das mag als zu viel verlangt erscheinen, ist aber mit den Fortschritten in der Speichertechnologie möglich. Die folgenden Trends für Storage im Jahr 2023 zeigen, wie die Anbieter an Verbesserungen arbeiten und wie sich die Kunden auf die Speicherung ihrer Daten einstellen.

Storage as a Service ist ideal für Unternehmen, die das Preismodell der Public Cloud bevorzugen, aber bestimmte Daten am lokalen Standort speichern müssen. Gleichzeitig müssen Unternehmen, die sich für Storage as a Service entscheiden, auf Mindestausgaben und mögliche Preiserhöhungen bei Vertragsverlängerungen achten.

Der Grundgedanke von Storage as a Service ist, dass große Anbieter Cloud -ähnliche Preise für Speicherressourcen anbieten, die sich im eigenen Rechenzentrum eines Unternehmens befinden. Anstatt im Voraus einen hohen Preis für ein Speicher- Array zu zahlen, können sich Unternehmen für eine verbrauchsabhängige Preisgestaltung entscheiden.

1. Storage as a Service

Top data storage trends for 2023

Obwohl CXL in erster Linie ein Standard für Speicherverbindungen ist, wird er sich zweifellos als nützlich für Hochleistungsspeicher erweisen. Anfang 2022 kündigte Samsung beispielsweise eine CXL-basierte SSD an, die nach Angaben des Herstellers die Leistung bei zufälligen Lesevorgängen im Vergleich zu bestehenden SSDs um etwa 1.900 Prozent verbessern wird, insbesondere bei solchen, die nicht mit DRAM ausgestattet sind.

Micron hat mit dem Compute Express Link (CXL)-Standard Pionierarbeit geleistet, um die Probleme zu umgehen, die durch proprietäre Speicherverbindungen entstehen. So funktioniert beispielsweise der persistente Intel Optane-Speicher nur auf Computern, die mit Intel-CPUs ausgestattet sind, weil Intel einen proprietären Interconnect verwendet. CXL wird im Wesentlichen als universelle Speicherverbindung fungieren.

Ein Beispiel für ein Speichermedium , das nicht viel Energie verbraucht, ist das Band , insbesondere wenn die Kassetten einfach im Regal stehen. Der Trend zur Nachhaltigkeit hält zwar schon seit einiger Zeit an, wird sich aber wahrscheinlich auch 2023 nicht abschwächen.

Unternehmen betrachten ihren IT-Betrieb zunehmend unter dem Gesichtspunkt der Nachhaltigkeit und auch das Storage ist ein Teil dieses Trends. Neben den Vorteilen für die Umwelt hilft dieser Trend bei der Datenspeicherung den Unternehmen auch, ihren Stromverbrauch zu senken. Infolgedessen sparen Unternehmen Geld, insbesondere wenn man bedenkt, dass Strom in der Regel der größte Kostenfaktor in einem Rechenzentrum ist.

Der Ausbruch der Pandemie im Jahr 2020 führte zu einem enormen Anstieg der Nachfrage nach Solid State Storage . Die Hersteller fuhren die Produktion hoch, um mit der Nachfrage Schritt zu halten. Die Nachfrage ging jedoch schließlich zurück, so dass die Hersteller unverkaufte Bestände haben. Diese überschüssigen Bestände tragen direkt zum Verfall der SSD-Preise bei. Ein Überangebot an NAND-Speicher führt ebenfalls zu einem Preisverfall.

Anfangs sah es so aus, als ob die Speicherlösungen im Jahr 2022 teurer werden würde. In letzter Zeit sind die Speicherpreise jedoch stetig gesunken. Dieser Preisrückgang gilt sowohl für SSDs als auch für HDDs .

5. Datenrückführung aus der Cloud

Trotz der Bemühungen von Hyperscale-Cloud-Anbietern, die Welt davon zu überzeugen, alle ihre Daten in die Cloud zu verlagern, scheint sich der Trend zur Rückführung von Daten zu beschleunigen. Unternehmen behalten zunehmend Daten am eigenen Standort oder verlagern Daten aus der Cloud zurück in ihre eigenen Rechenzentren.

Zu Beginn haben die Cloud-Anbieter ihre Kunden davon überzeugt, dass die Cloud eine kostengünstigere Alternative zum Hosting von Workloads am lokalen Standort ist. In vielen Fällen haben sich diese Einsparungen jedoch nicht bewahrheitet, und unter den richtigen Umständen kann es sogar teurer sein, eine Arbeitslast in der Cloud zu hosten. Es überrascht nicht, dass einige Unternehmen beginnen, ihre Daten zurückzuholen, um mehr Kontrolle über ihre Ausgaben zu erhalten.

Darüber hinaus generieren Unternehmen eine große Menge an Daten am Rande (Edge) des Netzwerks. Je nach Umfang und Art der Nutzung dieser Daten durch die IT-Abteilung ist es nicht immer sinnvoll, die Daten in die Cloud zu verlagern.

Die Denkweise, dass Cloud die Antwort auf alle IT-Probleme ist, beginnt sich zu ändern. Im Jahr 2023 werden wahrscheinlich noch mehr Unternehmen einen Teil ihrer Cloud-Daten zurück an den eigenen Standort verlagern.